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Марк Хэмилл согласен появиться в финальном сезоне «Сверхъестественного»

На днях активный пользователь «Твиттера» Марк Хэмилл ответил Джареду Падалеки, заметившему комментарий Хэмилла к своеобразному «камео», подмеченному им при просмотре эпизода «Сверхъестественного», где Сэм Винчестер демонстрирует одно из своих фальшивых удостоверений, представляющих его как Марка Хэмилла. Настоящий Хэмилл пошутил, мол, всегда соглашайтесь на камео, для которого вам даже не придётся выходить из дому.

История получила забавное продолжение. Соавтор сериала Джим Майклс поинтересовался, не согласился бы Хэмилл всё же выбраться из дома, чтобы и впрямь появиться в одном из эпизодов финального сезона, на что актёр повторил ответ, который дал Disney в 2012 году: «Если Харрисон Форд согласится, то и я соглашусь».

Дело осталось за малым: уговорить Форда, чьим именем в сериале представлялся старший брат Дин Винчестер. Ещё более глубокую связь с актёрами и легендарным франчайзом непосвящённым раскрыл создатель сериала Эрик Крипке, эмоционально отрегировавший на забавный диалог.

Крипке шутливо отметил, что он совершенно спокоен и совсем не сходит с ума от восторга, узнав, что Хэмилл смотрит их сериал, после чего повторил то, о чём известно хардкорным поклонникам проекта — прототипами для Сэма и Дина Винчестеров выступили Люк Скайоукер и Хан Соло, а «Звёздные войны» прочно вплетены не только в ДНК сериала, но и в личный жизненный опыт бывшего шоураннера.

Меж тем в Ванкувере стартовал последний 60-дневный этап съёмок заключительного сезона мистической драмы, и у Хэмилла с Фордом ещё есть возможность отметиться в культовом сериале.

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Темы
 
Сверхъестественное
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