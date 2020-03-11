Без 3 сезона: сериал «Импульс» официально закрыт

Стриминговый сервис YouTube решил остановиться на 2 сезоне — 3 сезона сериал «Импульс» от Дага Лаймана («Грань будущего») не получит. Печальные для поклонников проекта новости подтвердила в своём инстаграме исполнительница главной роли Мэдди Хассон. Актриса упомянула, что проекту пытались подыскать второй дом, но из этого ничего не вышло.

Фантастический триллер по роману Стивена Гулда повествует о подростке Генри Коулс (Мэдди Хассон), обнаружившей в себе способности к телепортации. С помощью друзей девушка попытается разгадать загадку своей сверхспособности. Однако подростки не единственные, кого интересуют умения Генри, и чем ближе эти люди к истине, тем опаснее становится ситуация.

Лайман, когда-то снявший полнометражную экранизацию романа под названием «Телепорт», режиссировал и продюсировал многосерийный проект наравне с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером Лорен Лефранк.