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Демоническая Натали Дормер в телеролике «Ужасов по дешёвке: Города ангелов»

Кабельный канал Showtime поделился новым телероликом «Ужасов по дешёвке: Города ангелов». Мистический триллер украшает собой Натали Дормер («Игра престолов») в роли Магды — демона-перевёртыша, принимающего любые обличия. Видео знакомит зрителей с несколькими из них.

Действие спин-оффа сериала «Ужасы по дешёвке», где блистала Ева Грин, развернётся в Лос-Анджелесе 1938 года. Главный герой истории — мексиканец в рядах американской полиции Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто), расследующий убийство в праздник Дня мёртвых. В деле сплетаются расизм, нацизм, оккультизм, а также две сестры — демон Магда и ангел Санта Муэрте (Лоренца Иццо).

В ролях Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Доминик Шервуд, Итан Пек, Натан Лэйн и Пайпер Перабо. Автор оригинала Джон Логан выступил сценаристом и исполнительным продюсером проекта. К нему примкнули Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («1917») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).

Премьера «Ужасов по дешёвке» назначена на 26 апреля.

И постер:

Постеры сериала «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»
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Ужасы по дешёвке: Город ангелов
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