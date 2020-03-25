Демоническая Натали Дормер в телеролике «Ужасов по дешёвке: Города ангелов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime поделился новым телероликом «Ужасов по дешёвке: Города ангелов». Мистический триллер украшает собой Натали Дормер («Игра престолов») в роли Магды — демона-перевёртыша, принимающего любые обличия. Видео знакомит зрителей с несколькими из них.

Действие спин-оффа сериала «Ужасы по дешёвке», где блистала Ева Грин, развернётся в Лос-Анджелесе 1938 года. Главный герой истории — мексиканец в рядах американской полиции Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто), расследующий убийство в праздник Дня мёртвых. В деле сплетаются расизм, нацизм, оккультизм, а также две сестры — демон Магда и ангел Санта Муэрте (Лоренца Иццо).

В ролях Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Доминик Шервуд, Итан Пек, Натан Лэйн и Пайпер Перабо. Автор оригинала Джон Логан выступил сценаристом и исполнительным продюсером проекта. К нему примкнули Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («1917») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).

Премьера «Ужасов по дешёвке» назначена на 26 апреля.

И постер: