Новые сериалы 27 апреля — 3 мая

В плане новых сериалов недели рассчитывать на приятные открытия вряд ли придётся. Потоковый сервис Netflix выкатит первый сезон драмы Райана Мёрфи «Голливуд», цифровая платформа Apple TV+ представит комедию «Попытки», а на Amazon выйдет комедия о загробной жизни «Загрузка». Куда важнее тот факт, что на Showtime возвращается финансовая драма «Миллиарды», а на Adult Swim — анимационная комедия «Рик и Морти».
Понедельник, 27 апреля
драма, фантастика, антология
В ролях Джейсон Сигел, Салли Филд, Ричард И. Грант, Андре Бенжамин, Ив Линдли, Тара Линн Барр
Создатель Джейсон Сигел
Первый сезон завершится десятой серией The Boy. Будет ли канал AMC продлевать сериал Джейсона Сигела, пока неизвестно.
драма, комедия, детектив
В ролях Майкл Шин, Финн Джонс, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино, Фрэнк Хартс
Создатель Крис Федак, Сэм Склавер
Первый сезон процедурала завершит двадцатая серия Like Father... Телеканал FOX пока не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.
комедия
В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман
Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман
Первый сезон комедии с Мартином Фриманом завершится десятой серией No Cure Part 2. Кабельный канал FX пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении сериала.
Среда, 29 апреля
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Третий сезон полицейского процедурала завершится двадцатым эпизодом Wild Ones. Телеканал CBS ещё не сообщал, что ждёт сериал в будущем.
Четверг, 30 апреля
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
Главная героиня Джейн Доу, лишившись памяти, каким-то образом оказывается посреди Таймс-сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, назначение которых ей также неизвестно. ФБР берётся за расследование странного происшествия, надеясь по подсказкам, обнаруженным в татуировках, распутать дело, попахивающее теорией заговора. А сама Джейн надеется в конце концов узнать, кто она такая и что с ней произошло.
комедия
В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард
Создатель Памела Адлон, Луис С.К.
Четвёртый сезон авторской драмеди завершит десятый эпизод Listen to the Roosters. Кабельный канал FX не сообщал, как поступит с сериалом дальше.
комедия
В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс
Создатель Джек Бердитт
Восьмой сезон ситкома завершит двадцать первая серия How You Like Them Pancakes? Телеканал FOX пока не решил, будет ли продлевать сериал.
Пятница, 1 мая
комедия
В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс
Создатель Грег Дэниелс
В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.
Потоковый сервис Amazon предлагает очередную историю на тему жизни после смерти и даже обещает, что она будет забавной. Впрочем, трейлер никаких особенных открытий не сулит.
драма
В ролях Даррен Крисс, Джереми Поуп, Холланд Тейлор, Дилан Макдермотт, Джим Парсонс, Джейк Пикинг
Создатель Иэн Бреннан, Райан Мёрфи
Группа молодых актёров и киноделов в Америке 40-х годов пытаются слепить из себя звёзд Голливуда любой ценой.
Райан Мёрфи расскажет о фабрике грёз и не преминет погрузиться в исследовании вопросов гомосексуальности, расовой и половой дискриминации и остальных остросоциальных «прелестях» в декорациях будней голливудской кинобогемы. Спасибо, оставьте это себе.
комедия
В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имельда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс
Создатель Энди Уолтон
В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.
Поклонникам историй о перипетиях супружеской жизни, возможно, приглянется первый британский сериал от Apple TV+, где Рэйф Сполл и Эстер Смит изображают пару, мечтающую о ребёнке.
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
Второй сезон мистической драмы завершится девятнадцатой серией Unsafe Space. В январе телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.
Воскресенье, 3 мая
анимация, комедия, научная фантастика
В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри
Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд
Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.
Анимационный хит возвращается на Adult Swim со второй пятисерийной половиной четвёртого сезона.
драма
В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл
Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин
Сериал расскажет об изнанке захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил. В центре сюжета — противостояние федерального прокурора США Чака Роадса и главы хедж-фонда Бобби Аксельрода.
комедия, драма
В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт
Создатель Дженна Бэнс
Третий сезон криминальной драмеди завершит одиннадцатая серия Synergy. Телеканал NBC ещё не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы сериала.
драма, триллер, научная фантастика
В ролях Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон
Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой
Третий сезон технотриллера Джонатана Нолана и Лизы Джой завершится восьмым эпизодом Crisis Theory. Несколько дней назад кабельный канал HBO Обеспечил сериалу четвёртый сезон.
комедия, драма, музыкальный
В ролях Джейн Леви, Мэри Штеенбурген, Лорен Грэм, Джон Кларенс Стюарт, Скайлар Остин, Питер Галлахер
Создатель Остин Уинсберг
Первый сезон музыкальной драмеди завершит двенадцатая серия Zoey's Extraordinary Dad. Канал NBC пока не сообщал, собирается ли продлевать сериал на второй сезон.