Новости сериалов — лучшее за неделю

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27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
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