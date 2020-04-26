Новости сериалов — лучшее за неделю

Соавтор комедии «Матрёшка» готовит сериал по «Звёздным войнам» с главным женским персонажем. Имя героини из далёкой-далёкой галактики пока не разглашают.

HBO оформил «Миру Дикого Запада» четвёртый сезон. И судя по всему, это не последнее продление.

Эль Фаннинг спасает Россию в трейлере сатирической комедии о Екатерине II «Великая». И показывает неприличные жесты на свежем постере.

Во втором сезоне «Ведьмака» особое внимание уделят Кагыру и Фрингилье. Шоураннер пообещала углубиться в их историю, мотивы и будущее.

Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» устанавливает рекорды отечественного телевидения. Плохого пиара не бывает.

Сарик Андреасян снимет сериал про жизнь Дмитрия Нагиева на карантине. На острие актуальности.

More.tv и Wink покажут российский сериал про эпидемию «Закрытый сезон». Премьера состоится в конце апреля.

Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный». Историческая драма будет выходить на телеканале «Россия».