Новые сериалы 4–10 мая

На днях сериаломанов ждёт компактный набор премьер из трёх штук. Сериалы недели — музыкальная драма «Водоворот» от автора «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла, анимационная комедия для взрослых «Солнечные противоположности от соавторов «Рика и Морти»», а также психологическая драма HBO «В этом я уверен» с Марком Руффало в главных ролях. А поклонникам мокьюментари «Рино 911» Quibi покажет первые эпизоды седьмого сезона возрождённой комедии.
Понедельник, 4 мая
комедия
В ролях Седрик Ярбро, Нинси Нэш, Керри Кенни, Карлос Алазраки, Томас Леннон, Мэри Бёрдсонг
Создатель Томас Леннон, Роберт Бен Гарант, Керри Кенни-Сильвер
Многосерийное мокьюментари представляет собой сатирический взгляд на разнообразные документальные шоу, посвящённые работе правоохранительных органов. В центре внимания сериала — будни одного полицейского участка в США.
анимация, научная фантастика, приключения
В ролях Том Кэйн, Ди Брэдли Бейкер, Мэтт Лантер, Джеймс Арнольд Тейлор, Эшли Дрейн, Мэттью Вуд
Создатель Джордж Лукас
12 серия Victory and Death станет заключительной для седьмого сезона и сериала.
драма
В ролях Симон Миссик, Марг Хелгенбергер, Уилсон Бетел, Джессика Камачо, Марж Хельгенбергер, Кристофер Амитрано
Создатель Грег Споттисвуд
Первый сезон юридического процедурала завершит 21 эпизод Dancing at Los Angeles. Телеканал CBS ещё не сообщал о своих планах в отношении проекта.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Четвёртый сезон процедурной драмы завершится 20-й серией Wrecked. Телеканал CBS пока не делал официальных заявлений в отношении сериала.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Второй сезон комедии завершит 22 серия Welcome To The Campaign. Телеканал CBS не объявлял, что он намерен делать с сериалом дальше.
Вторник, 5 мая
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
Шестой сезон ситкома завершится 23-м эпизодом Love, Boat. Телеканал ABC пока хранит молчание в отношении будущего проекта.
комедия
В ролях Дэкс Шепард, Лейк Белл, ДжиТи Нил, Пэм Гриер, Эд Бегли-младший
Создатель Лейк Белл
Второй сезон комедии завершит 20 серия Tornado Season: Part Two. Телеканал ABC пока не знает, что будет делать с проектом дальше.
драма, детектив
В ролях Джулиан Макмейхон, Натаниэль Аркан, Алана Де Ла Гарца, Кейша Кастл-Хьюс, Келлан Луц, Рокси Штернберг
Создатель Рене Балсер
Первый сезон процедурала завершит 14 серия Getaway. О дальнейшей судьбе проекта CBS пока ничего неизвестно.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
Второй сезон ситкома завершит 20 серия Bridge Over Troubled Conners. Телеканал ABC пока не заявлял о закрытии или продлении сериала.
Среда, 6 мая
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Третий сезон сериала завершит 20 серия No Choice In Duty. Телеканал CBS ещё не заявлял о своих дальнейших планах на проект.
Четверг, 7 мая
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
Главная героиня Джейн Доу, лишившись памяти, каким-то образом оказывается посреди Таймс-сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, назначение которых ей также неизвестно. ФБР берётся за расследование странного происшествия, надеясь по подсказкам, обнаруженным в татуировках, распутать дело, попахивающее теорией заговора. А сама Джейн надеется в конце концов узнать, кто она такая и что с ней произошло.
Пятница, 8 мая
драма, музыкальный
В ролях Андре Холланд, Рэнди Кербер, Тахар Рахим, Лейла Бехти, Иоанна Кулиг, Амандла Стенберг
Эллиот Удо — признанный джазовый пианист из Нью-Йорка — нынче уединённо живёт в Париже, значится совладельцем захудалого джазового клуба и крутит роман с главной певицей заведения. Но всё меняется, когда его приезжает навестить 15-летняя дочь, с появлением которой Удо придётся признать свои слабости и наконец-то повзрослеть.
Музыкальная драма от Дэмьена Шазелла имеет все шансы привлечь внимание поклонников оскароносного «Ла-Ла Ленда», ну или просто любителей джаза.
анимация, комедия
В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю матараццо, Томас Барбуска
Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан
В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.
Соавторы «Рика и Морти» обещают ещё больше безумия и чёрного юмора в своём новом анимационном проекте про живущих на Земле инопланетян. О повышенном градусе безумия можно судить по трейлерам.
комедия
В ролях Кристинв Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден, Эдвард Эснер, Брендон Скотт, Макс Дженкинс
Создатель Лиз Фельдман
В центре истории — скорбящая и язвительная вдова Джен и свободолюбивая оптимистка Джуди, которая тоже недавно пережила тяжёлую утрату. Невзирая на разность характеров, главные героини становятся сёстрами по несчастью, и Джуди отчаянно пытается защитить Джен от шокирующей правды, которая может навсегда разрушить её жизнь.
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Четвёртый сезон завершит 13 эпизод Save + The + Dam + World. О том, закроет или продлит сериал телеканал CBS, пока ничего не сообщается.
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Второй сезон ненужного ребута завершится 20-й серией A Leopard on the Prowl. Телеканал CBS ничего не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
Воскресенье, 10 мая
драма
В ролях Марк Руффало, Имоджен Путс, Кэтрин Хан, Джульетт Льюис, Мелисса Лео, Рози О'Доннелл
Создатель Дерек Сиенфрэнс
Многосерийная экранизация одноимённого романа Уолли Ламба представляет собой растянувшуюся на десятилетия семейную сагу о предательстве, самопожертвовании и прощении на примере сложных взаимоотношений братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси.
Кабельный канал HBO предлагает зрителям окунуться в тёмные глубины психологической драмы, тонкость и нюансы которой постарается раскрыть своей актёрской игрой Марк Руффало, которому довелось сыграть сразу две роли в мини-сериале.
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
Пятый сезон драмы завершится 12-м эпизодом Never My Love. Кабельный канал Starz продлил сериал на шестой сезон ещё в 2018 году.
драма, комедия, криминал
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
Второй сезон полицейской драмы завершит 20 эпизод The Hunt. Телеканал ABC пока не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.