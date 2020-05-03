Новые сериалы 4–10 мая

Премьера +

Netflix

Эллиот Удо — признанный джазовый пианист из Нью-Йорка — нынче уединённо живёт в Париже, значится совладельцем захудалого джазового клуба и крутит роман с главной певицей заведения. Но всё меняется, когда его приезжает навестить 15-летняя дочь, с появлением которой Удо придётся признать свои слабости и наконец-то повзрослеть.

Музыкальная драма от Дэмьена Шазелла имеет все шансы привлечь внимание поклонников оскароносного «Ла-Ла Ленда», ну или просто любителей джаза.