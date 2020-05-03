Новости сериалов — лучшее за неделю

Хоррор «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса выходит в августе. HBO выпустил первый тизер антологии ужасов — с тайнами и монстрами.

Ужасы мистической глубинки в тизере сериала «Топи» от автора «Метро 2033». Многосерийный триллер будет выходить эксклюзивно на «Кинопоиск HD».

Продюсерская студия Терри Пратчетта заключила договор на экранизацию «Плоского мира». В сделке участвуют компании Endeavor Content и Motive Pictures.

Режиссёр «Хэллоуина» снимет сериал по «Восставшему из ада». Многосерийный хоррор осядет на канале HBO.

Джессика Альба и Габриэль Юнион возвращаются в трейлере второго сезона сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе». Продолжение полицейской драмы выходит в июне.

Многосерийный триллер «Сквозь снег» получил официальное место в таймлайне оригинала. События сериала предшествуют событиям фильма.

Секс-подземелья, кровища и пытки в тизере комедии «Скрещённые мечи» от авторов «Робоцыпа». Анимационное фэнтези для взрослых выйдет на Hulu этим летом

Дермот Малруни следит за главной героиней в тизере второго сезона «Ханны. Совершенного оружия». Продолжение истории о девушке-убийце выходит в июле.

Драма про чирлидерш «Как ты смеешь» осталась без второго сезона. Сериал попытаются пристроить на другой канал или потоковый сервис.