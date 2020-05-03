Новости сериалов — лучшее за неделю

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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
12Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
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