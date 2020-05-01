Джессика Альба и Габриэль Юнион возвращаются в трейлере второго сезона сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе»

Крутые напарницы продолжают наводить порядок в мегаполисе. В сети появился трейлер второго сезона «Лучших в Лос-Анджелесе» — полицейского процедурала с Джессикой Албой и Габриэль Юнион в главных ролях. Сериал возвращается на стриминговый сервис Spectrum Originals 8 июня.

Многосерийный криминальный боевик рассказывает о персонаже из «Плохих парней 2», бывшем спецагенте из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Юнион). Порвав с прошлым, она работает детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда её напарница Нэнси Маккена (Альба) выясняет, что жизнь Сид далеко не так безоблачна, как ей казалось.

Шоураннерами сериала выступают Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер и Пэм Визи («C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»). Производством руководят Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television и 2.0 Entertainment.

И свежий постер в придачу: