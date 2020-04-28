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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Продюсерская студия Терри Пратчетта заключила договор по экранизации «Плоского мира»

Основанная сэром Терри Пратчеттом продюсерская компания Narrativia, которую нынче возглавляет его дочь Рианна, недавно заключила договор со студиями Endeavor Content и Motive Pictures, предусматривающий многосерийную экранизацию культовой фэнтези-серии за авторством покойного писателя.

Три студии пообещали создавать «действительно аутентичные» и «абсолютно верные первоисточнику» телеадаптации многочисленных историй Плоского мира. К слову, канал BBC America, готовящий для малых экранов экранизацию пратчеттовской «Стражи», к сделке никакого отношения не имеет.

По словам Рианны Пратчетт, столь богатый уникальными персонажами, остроумием, юмором и культурными параллелями мир должен получить своё воплощение на экране в том виде, которым гордился бы её отец. Пратчетт также отметила, что Endeavor Content и Motive Pictures во всех отношениях разделяют взгляды Narrativia на воплощение литературного первоисточника в жизнь.

Представители вышеуказанных компаний божатся, что их главная и единственная цель — открыть мир Терри Пратчетта для ещё более широкой аудитории и всячески почтить творческое наследие писателя. Во что выльются эти обещания на практике, покажет время.

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 17 январяBBC America представил экранные образы героев «Стражи» Терри Пратчетта 19 ноября 2019 годаВ экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол
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