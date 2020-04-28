Продюсерская студия Терри Пратчетта заключила договор по экранизации «Плоского мира»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Основанная сэром Терри Пратчеттом продюсерская компания Narrativia, которую нынче возглавляет его дочь Рианна, недавно заключила договор со студиями Endeavor Content и Motive Pictures, предусматривающий многосерийную экранизацию культовой фэнтези-серии за авторством покойного писателя.

Три студии пообещали создавать «действительно аутентичные» и «абсолютно верные первоисточнику» телеадаптации многочисленных историй Плоского мира. К слову, канал BBC America, готовящий для малых экранов экранизацию пратчеттовской «Стражи», к сделке никакого отношения не имеет.

По словам Рианны Пратчетт, столь богатый уникальными персонажами, остроумием, юмором и культурными параллелями мир должен получить своё воплощение на экране в том виде, которым гордился бы её отец. Пратчетт также отметила, что Endeavor Content и Motive Pictures во всех отношениях разделяют взгляды Narrativia на воплощение литературного первоисточника в жизнь.

Представители вышеуказанных компаний божатся, что их главная и единственная цель — открыть мир Терри Пратчетта для ещё более широкой аудитории и всячески почтить творческое наследие писателя. Во что выльются эти обещания на практике, покажет время.