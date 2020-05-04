Новости блогов — с 24 апреля по 3 мая

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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в мае

5 Вт20:00ЕВА (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
14Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
12Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
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