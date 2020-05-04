Новости блогов — с 24 апреля по 3 мая

Михаил Судаков рассказывает про «Не место для людей»). Продолжение нетленки Перумова и Лукьяненко в новом, интерактивном формате. Обещают 20 концовок.

Михаил Судаков показывает Соника с красивыми ножками. Те, кто ничего не понял, могут сходить и посмотреть зажигательный [танец] (https://www.youtube.com/watch?v=je_R3gEtDbw) обладательницы этих ножек. А большего и не надо — просто наслаждайтесь.

Михаил Судаков выложил новый смешной ролик от автора «Политического Mortal Kombat». Третьих героев не забудут никогда, ролик это только подтверждает.

Михаил Судаков недоумённо реагирует на дебютный клип Craxy — Aria. Странноватый клип и лоскутное одеяло вместо музыки. Получилось очень средне.

Михаил Судаков с энтузиазмом реагирует на два трека группы KARD — Enemy и Go Baby. Два весьма бодрых хореографических видео. KARD держит уровень.

Михаил Судаков с воодушевлением реагирует на Solar — Spit It Out. Симпатичный клип, очень приятный низкий голос и эпически мемное движение в танце.

Михаил Судаков ровно реагирует на April — Lalalilala. Красивый клип, но побольше бы индивидуальности исполнительницам.

Михаил Судаков с умилением реагирует на Oh My Girl — Nonstop. Очень милашный клип с плюшевым медвежонком в одной из ролей, но ничего выдающегося.

Михаил Судаков печально реагирует на Chung Ha — Stay Tonight!. Красивый клип, шикарная Чонха. А в музыке поковырялась личная немезида Михаила — Анна Тимгрен, уже испохабившая кучу песен.

Михаил Судаков реагирует на GWSN — Bazooka!. Песня-то ладно, в реакции присутствует путешествие по волнам памяти с участием группы Ace of Base. В клипе присутствуют ключи, отсылки к Алисе и девушка, очень похожая на милого парня.

Лариса Мосенко слушает новую версию песни Belle. Чем только люди не занимаются на карантине.