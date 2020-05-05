Сценарист «Кредо убийцы» и «Макбета» возьмётся за сериал по вселенной «Звёздного крейсера „Галактика“»

Прошлой осенью выяснилось, что создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл поработает над сериалом по культовому франчайзу «Звёздный крейсер „Галактика“», который будет выходить на потоковом сервисе Peacock. И проекту наконец-то подыскали главного сценариста — им стал Майкл Лессли («Макбет», «Кредо убийцы»), который также получит статус создателя и исполнительного продюсера проекта.

Лессли заявил, что он давний и преданный поклонник вселенной и невероятно счастлив полученной возможности внести свою лепту в обогащение мира «Звёздного крейсера „Галактика“», расширив границы благодаря собственному видению.

В прошлом году Эсмейл успел пообещать, что новый сериал не станет ребутом многосерийного оригинала за авторством Рональда Д. Мура. Сюжет проекта пока неизвестен, но авторы планируют рассказать новую историю в рамках созданной мифологии и придерживаться духа оригинала. Как хорошо им это удастся, покажет время.

Эсмейл и Чад Хэмилтон разделят с Лессли обязанности исполнительного продюсера приключенческой фантастики.