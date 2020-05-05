 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный» HBO оформил «Миру Дикого Запада» четвёртый сезон «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Шазам! 2» и «Флэш» сменили дату премьеры из-за COVID-19 Выход «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире 2» отложен до летнего сезона
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сценарист «Кредо убийцы» и «Макбета» возьмётся за сериал по вселенной «Звёздного крейсера „Галактика“»

Прошлой осенью выяснилось, что создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл поработает над сериалом по культовому франчайзу «Звёздный крейсер „Галактика“», который будет выходить на потоковом сервисе Peacock. И проекту наконец-то подыскали главного сценариста — им стал Майкл Лессли («Макбет», «Кредо убийцы»), который также получит статус создателя и исполнительного продюсера проекта.

Лессли заявил, что он давний и преданный поклонник вселенной и невероятно счастлив полученной возможности внести свою лепту в обогащение мира «Звёздного крейсера „Галактика“», расширив границы благодаря собственному видению.

В прошлом году Эсмейл успел пообещать, что новый сериал не станет ребутом многосерийного оригинала за авторством Рональда Д. Мура. Сюжет проекта пока неизвестен, но авторы планируют рассказать новую историю в рамках созданной мифологии и придерживаться духа оригинала. Как хорошо им это удастся, покажет время.

Эсмейл и Чад Хэмилтон разделят с Лессли обязанности исполнительного продюсера приключенческой фантастики.

4 Обсудить
 15 апреля«Форсаж», «Офис» и многое другое в трейлере нового потокового сервиса Peacock 16 апреляНе в меру сексапильная Эмми Россам в тизере сериала «Анджелина» от Peacock 16 апреляАнтиутопия и оргии — тизер сериала «О дивный новый мир»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сценарист «Кредо убийцы» и «Макбета» возьмётся за сериал по вселенной «Звёздного крейсера „Галактика“»
 
Второй сезон «Возвращения домой» получил дату выхода и тизер
 
Страдающая амнезией Жанель Монэ в трейлере второго сезона «Возвращения домой»

Тоже интересно

 
Кино Режиссёр «Района № 9» снимет продолжение «Робокопа»
 
Кино «Хищник» — финальный трейлер
 
Кино Disney не выдвинул Роберта Дауни-младшего на «Оскар»
 
Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона
 
Кино Семейная ссора — важная часть сюжета продолжений «Аватара»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в мае

9 СбТелеовощи (аудио)
10 ВсТелеовощи (видео)
10 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
5Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
 
16Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
14Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru