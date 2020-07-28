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Подвинься, Малыш Йода! — в сети появился первый кадр с Малышом Пого из 2 сезона «Академии Амбрелла»

В преддверии пятничной премьеры второго сезона «Академии Амбрелла» потоковый сервис Netflix опубликовал свежий кадр из продолжения с премилым малышом разумного шимпанзе Пого, озвучиваемым Адамом Годли. В сети все очень умилились и принялись спорить, затмит ли CGI-детёныш чудо аниматроники из «Мандалорца». Тут уж каждый зритель решит для себя сам.

Главные герои истории, которым во втором сезоне предстоит путешествие сквозь пространство и время, в какой-то момент повстречаются с юной версией Пого — личного ассистента их приёмного отца Реджинальда Харгривза.

Меж тем первые отзывы прессы на второй сезон сугубо положительные. Продолжение экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя очень хвалят и называют более смелым, увлекательным и интересным, чем первый сезон. Уровень ожиданий от столь тёплых отзывов непроизвольно ползёт вверх.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла»
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