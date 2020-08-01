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Нельзя бегать вечно: «Зелёный Шершень» всё-таки дотянулся до Кевина Смита

Режиссёр Кевин Смит не может избежать экранизации «Зелёного Шершня». В далёкие времена, когда студией Miramax управляли братья В., он планировал срежиссировать экранизацию одноимённого комикса. Но Смит испугался ответственности и 75-миллионного бюджета, поэтому ограничился написанием сценария. Кино потом пытались подсунуть Джону Ву, но первая полнометражная экранизация вышла только в 2011 году с Сетом Рогеном в главной роли. Ну а по сценарию Смита сделали комикс.

Однако нельзя бегать от судьбы вечно. Смит поставит анимационный сериал «Зелёный Шершень», но уже переосмысленный. Главным героем станет сынок Бритта Рида, а место Като займёт его дочка. Разумеется, девушка будет не просто сайдкиком, а полноценным участником героического дуэта. Сюжет развернётся в наше время, а фирменную тачку Шершня — Блэк Бьюти — нашпигуют хайтеком.

Смит в последнее время крепко подружился с анимацией (ведь рисуют другие люди), став шоураннером серии мультиков He-Man на Netflix. Вдохновение режиссёр черпает из классических мультсериалов «Бэтмен», «Тяжёлый металл» и «Супердрузья».

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Трейлер фильма «Зелёный Шершень»
 
Кадры: «Три мушкетёра 3D», «Зелёный Шершень», «Исчезновение на 7-ой улице», «Запрещённый приём», «Механик», «Исходный код», «Область тьмы» и «Плохая училка»
 
Мнение о фильме «Зелёный Шершень»

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