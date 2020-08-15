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Супермен, Лоис Лейн, Старгёрл и Белая канарейка на постерах сериалов Arrowverse для DC FanDome

К грядущему виртуальному конвенту DC FanDome телеканал успевает выпустить ещё несколько постеров по вселенной Arrowverse. Настало время двух плакатов для новичка «Супермен и Лоис» с главными героями супергеройского семейной драмы Кларком Кентом (Тайлер Хэклин) и его возлюбленной Лоис Лейн (Битси Таллок).

Постеры сериала «Супермен и Лоис» Постеры сериала «Супермен и Лоис»

Также по постеру досталось «Старгёрл» (с главной героиней в исполнении Брэк Бессинджер) и ансамблевому экшену «Легенды завтрашнего дня», где за всю команду отдувается Белая канарейка Сара Лэнс (Кейти Лотц).

Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Легенды завтрашнего дня»

Первый сезон «Супермена и Лоис», второй сезон «Старгёрл» и шестой сезон «Легенд» выйдут в следующем году, но свежие новости о проектах обязательно появятся в рамках DC FanDome 22 августа.

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Галерея Супермен и Лоис Старгёрл Легенды завтрашнего дня
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