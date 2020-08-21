Двуликие герои на персонажных постерах второго сезона «Пацанов»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Пацаны» опубликовал подборку персонажных постеров второго сезона с супергероями из «Семёрки» и бескомпромиссными охотниками на оных. Плакаты напоминают, что героями не рождаются, а становятся, и это утверждение верно для обеих сторон конфликта. Кто-то обретает особый статус благодаря экспериментальной вакцине, а из кого-то героя выковывает сама жизнь.

Второй сезон многосерийной сатиры Эрика Крипке стартует на потоковом сервисе Amazon 4 сентября. За трёхсерийной премьерой последуют еженедельные просмотры новых серий. В продолжении снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, Джанкарло Эспозито, Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и, как недавно выяснилось, Шон Эшмор.