Второй сезон криминальной драмы «Воин» обзавёлся точной датой выхода

Кабельный канал Cinemax, в конце июля опубликовавший первый тизер и кадры второго сезона «Воина», наконец-то готов сообщить точную дату его возвращения на экраны. Криминальная драма в декорациях XIX века возвращается с новыми сериями 2 октября.

Проект Джастина Лина по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско во второй половине XIX века. Едва прибывшего из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов будет только усиливаться, а главный герой и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) окажутся в этой войне по разные стороны баррикад. Ситуацию усугубят политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые конфликты.

В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают шоураннер Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли.