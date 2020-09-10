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Нескучные похождения Билли Бутчера в обещанной короткометражке «Пацанов»

В июле шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке пообещал выпустить короткометражку о Билли Бутчере (Карл Урбан) — эдакий бонус, собранный из не вошедших во второй сезон видеоматериалов. Сказано — сделано: официальный твиттер сериала опубликовал пятиминутное видео о главаре «Пацанов».

Ролик рассказывает, где пропадал и чем занимался матёрый главарь команды охотников на суперлюдей в период между событиями первого и второго сезонов. Предполагалось, что данные сцены послужат флешбэками о том, что стряслось после финала первого сезона, но в итоге от этой затеи отказались, соорудив вот такое бонусное видео под названием «Бутчер».

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Пацаны
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