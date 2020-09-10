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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Стартовали съёмки третьего сезона «Полового воспитания» — как актёры к этому готовились

Съёмки продолжения самого толерантно-прогрессивного (и это не ругательство) сериала Netflix официально стартовали — звёзды «Полового воспитания» во главе с Эйсой Баттерфилдом и Джиллиан Андерсон основательно подготовились к возвращению на площадку и даже сняли об этом видео:

Главный герой сериала Отис — закомплексованный подросток, чья мать — профессиональный сексолог с большим опытом, и это создаёт немало проблем в и без того непростой жизни девственника в Великобритании. В то же время понабравшись от матери мудрости, Отис начинает давать платные консультации озабоченным и не слишком эрудированным в этом плане школьникам. Разумеется, дело не обходится без красотки-бунтарки, в которую герой тайно влюблён, темнокожего друга-гея, гея, который прикидывается натуралом, пары-тройки лесбиянок и других прекрасно прописанных персонажей (никакого сарказма).

В сериале также снимаются Эмма Маккей, Микаэл Персбрандт, Ншути Гатва, Коннор Суинделлс, Эйми Лу Вуд, Кедар Уильямс-Стирлинг, Таня Рейнольдс, Патриция Эллисон, Крис Дженкс, Алистэр Петри, Мими Кин, Симон Эшли и другие.

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Половое воспитание
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