 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Начало великой саги в первом трейлере «Дюны» Дени Вильнёва Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула» Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц» Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+
СЕРИАЛЫ
127
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кошмары оживают в трейлере хоррора «Страна монстров»

Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер антологии ужасов «Страна монстров» по книге рассказов Натана Бэллингруда «Озёрные чудовища Северной Америки» (North America Lake Monsters). В актёрском составе замечены Джонатан Такер, Майк Колтер, Келли Мари Трэн и Кейтлин Девер.

Истории в декорациях современной Луизианы рассказывают о том, как встречи с разнообразными пугающими сущностями, включая вампиров, падших ангелов и оборотней, побуждают сломленных людей совершать отчаянные поступки в попытке исправить свою жизнь. И очень часто в этих случаях грань между человеком и зверем оказывается невероятно тонкой.

Создатель и сценарист сериала — Мэри Лоус («Проповедник»). Производство возглавляет Annapurna Television. Премьера восьмисерийного ужастика состоится 2 октября.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Страна монстров
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кошмары оживают в трейлере хоррора «Страна монстров»

Тоже интересно

 
Кино «Чужой 5» — промо-арт
 
Кино Netflix не даёт скучать Милли Бобби Браун и Джейсону Бейтману — парочка экранизирует резкий триллер
 
Кино Фильм про Джокера с Хоакином Фениксом официально одобрен студией
 
Телеовощи. Выпуск 207: Ноет и бухает
 
Кино Продолжительность «Мстителей 4» на сегодняшний день составляет три часа
 
Кино Пол Фиг поддержал Лесли Джонс в её крестовом походе против «Охотников за привидениями»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 333: ...and Party on, Dudes!
 
9ЕВА
 
 
21Телеовощи – 356: Но в конце было хорошо
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 425: Билл, Тедд и Ануар
 
6Ноль кадров в секунду – 332: Be Excellent to Each Other
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru