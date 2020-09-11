Кошмары оживают в трейлере хоррора «Страна монстров»

Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер антологии ужасов «Страна монстров» по книге рассказов Натана Бэллингруда «Озёрные чудовища Северной Америки» (North America Lake Monsters). В актёрском составе замечены Джонатан Такер, Майк Колтер, Келли Мари Трэн и Кейтлин Девер.
Истории в декорациях современной Луизианы рассказывают о том, как встречи с разнообразными пугающими сущностями, включая вампиров, падших ангелов и оборотней, побуждают сломленных людей совершать отчаянные поступки в попытке исправить свою жизнь. И очень часто в этих случаях грань между человеком и зверем оказывается невероятно тонкой.
Создатель и сценарист сериала — Мэри Лоус («Проповедник»). Производство возглавляет Annapurna Television. Премьера восьмисерийного ужастика состоится 2 октября.
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