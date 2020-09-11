Кошмары оживают в трейлере хоррора «Страна монстров»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер антологии ужасов «Страна монстров» по книге рассказов Натана Бэллингруда «Озёрные чудовища Северной Америки» (North America Lake Monsters). В актёрском составе замечены Джонатан Такер, Майк Колтер, Келли Мари Трэн и Кейтлин Девер.

Истории в декорациях современной Луизианы рассказывают о том, как встречи с разнообразными пугающими сущностями, включая вампиров, падших ангелов и оборотней, побуждают сломленных людей совершать отчаянные поступки в попытке исправить свою жизнь. И очень часто в этих случаях грань между человеком и зверем оказывается невероятно тонкой.

Создатель и сценарист сериала — Мэри Лоус («Проповедник»). Производство возглавляет Annapurna Television. Премьера восьмисерийного ужастика состоится 2 октября.