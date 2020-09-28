Майк Флэнеган: второй сезон «Призраков дома на холме» — это готический роман о любви

Потоковый сервис Netflix показал ролик о создании хоррор-антологии «Призраки дома на холме». В ролике создатель сериала Майк Флэнеган («Доктор Сон») и исполнительный продюсер проекта Тревор Мэйси рассказывают, в чём различия и сходства между первым сезоном и вторым, получившим название «Призраки поместья Блай».

По словам Флэнегана, современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса представляет собой готическую историю о любви. Сюжет собрал под одной крышей незнакомцев, которые постепенно узнают всю приятную и неприглядную правду друг о друге и о том месте, где они живут.

Премьера продолжения состоится 9 октября.