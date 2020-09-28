Хоумлендер раскрывает предателя в свежем тизере седьмого эпизода второго сезона «Пацанов»

Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» уже по традиции опубликовал свежий — расширенный — тизер седьмого эпизода второго сезона чёрной комедии. Предпоследняя серия Butcher, Baker, Candlestick Maker антигеройского сатирического сериала Эрика Крипке выходит 2 октября.

В продолжении истории Билли Бутчер (Карл Урбан) возьмётся разузнать о прошлом Хоумлендера (Энтони Старр), который в последнее время весь в делах и заботах — активно налаживает личную жизнь, отношения с сыном и решает кадровые вопросы в связи с обнаружением предателя в стройных рядах «Семёрки».