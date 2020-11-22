Новые сериалы недели 23–29 ноября: «Стюардесса» и «Чёрный нарцисс»

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Свежая экранизация одноимённого романа Румер Годден рассказывает о католических монахинях, в 30-х годах прошлого века отправляющихся в оторванное от мира гималайское селение, дабы основать там школу. Но очень скоро невесты Христовы понимают, что их благородная миссия практически неосуществима. В итоге им приходится выбирать: возвращаться на родину или оставаться и продолжать начатое, рискуя собственными жизнями.

Мини-сериал с Джеммой Артертон в главной роли представляет собой новое экранное прочтение литературного первоисточника за авторством Румер Годден, повествующего о доходящих до предела тяготах суровой миссионерской жизни.