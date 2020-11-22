Новые сериалы недели 23–29 ноября: «Стюардесса» и «Чёрный нарцисс»

Сериальная неделя выдастся крайне спокойной — в список более или менее заметных премьер попали всего два новичка. Кабельный канал FX совместно с потоковым сервисом Hulu покажут все три эпизода мини-сериала «Чёрный нарцисс» по одноимённому роману Румер Годден, а на стриминговом сервисе HBO Max стартует второй сериал недели — комедийный триллер «Стюардесса» с Кейли Куоко в главной роли.
Понедельник, 23 ноября
драма, триллер
В ролях Джим Бродбент, Джемма Артертон, Алессандро Нивола, Эшлинг Франчози, Дайана Ригг, Пэттси Ферран
Создатель Аманда Коу
Свежая экранизация одноимённого романа Румер Годден рассказывает о католических монахинях, в 30-х годах прошлого века отправляющихся в оторванное от мира гималайское селение, дабы основать там школу. Но очень скоро невесты Христовы понимают, что их благородная миссия практически неосуществима. В итоге им приходится выбирать: возвращаться на родину или оставаться и продолжать начатое, рискуя собственными жизнями.
Мини-сериал с Джеммой Артертон в главной роли представляет собой новое экранное прочтение литературного первоисточника за авторством Румер Годден, повествующего о доходящих до предела тяготах суровой миссионерской жизни.
драма, фэнтези, романтический
В ролях Нам Да Рым, О Чжи Хо, Ким Вон Хэ, Чон Дон Хван, Ли Тхэ Сон, Син Чжон Гын
Главный герой, молодой человек по имени Ку Чхан-сон, работает менеджером в отеле «Дель Луна». Работа очень непростая, ведь постояльцы отеля — призраки! В отеле «Дель Луна» призраки могут испытать последнюю радость пребывания в этом мире: им доступны все виды удовольствий, комфорт и роскошь. Заведение принадлежит холодной красавице Чжан Ман-воль, которая из-за проклятия уже тысячу лет не может покинуть отель, ставший для неё тюрьмой. Похоже, сама судьба привела героя в это загадочное место!
Четверг, 26 ноября
триллер комедия
В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл
Создатель Стив Йоки
Стюардесса Кассандра Боуден как-то вечером знатно загуляла с привлекательным пассажиром своего рейса и провела с ним бурную ночь, о которой мало что помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью, и отыскать настоящего убийцу, чтобы снять с себя подозрения.
Кейли Куоко пробует свои творческие силы в новом многосерийном проекте после завершения культовой «Теории большого взрыва».
Воскресенье, 22 ноября
детектив, драма, триллер
В ролях Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джек Хьюстон, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис
Создатель Ной Хоули
Четвёртый сезон криминальной антологии Ноя Хоули завершится одиннадцатым эпизодом под названием Storia Americana. Будущее сериала пока туманно, но автор не исключает, что вернётся с новой идеей для пятого сезона.
драма, триллер
В ролях Николь Кидман, Хью Грант, Ноа Джуп, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз Кордова
Создатель Дэвид Э. Келли
Мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом завершится шестым эпизодом под названием The Bloody Truth.
драма, триллер
В ролях Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру
Создатель Мэтт Негрете, Скотт М. Гимпл
Первый сезон постапокалиптических приключений завершится выходом двух серий — The Deepest Cut и In This Life. Второй сезон спин-оффу канала AMC уже обеспечен.