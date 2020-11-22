Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 ноября

Джина Карано метко ответила фанатам «Мандалорца», требующим её увольнения из сериала. Актриса послала подальше сетевых жалобщиков.

Прогрессивности «Зачарованным» добавит первый в сериале персонаж-трансгендер. Которого будет играть — сюрприз! — актёр-трансгендер.

Создатель «Сверхъестественного» уверен: его финал сериала фанаты возненавидели бы. Эрик Крипке считает, что шоураннеры идеально завершили историю братьев Винчестеров.

HBO одобрил съёмки полного первого сезона экранизации игры The Last Of Us. Над проектом трудится создатель мини-сериала «Чернобыль».

The CW готовит сериал «Чудо-девушка» про супергероиню-латиноамериканку. Продюсируют, как обычно, Грег Берланти и компания.

Сериал «Чёрная молния» завершится четвёртым сезоном. Видимо, проект настолько популярен, что самое время его закрывать.

Эзра Миллер тайно сыграл пиромана в «Противостоянии» по роману Стивена Кинга. Актёр — большой поклонник литературного первоисточника.