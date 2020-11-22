Телеовощи. Выпуск 367: То ли пенис, а то ли виденье

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:18 —
|Новости
|53:30 —
|«Бескрайнее небо» (Big Sky) — 1x01
|59:10 —
|«Перевал Дятлова» — 1x01
|01:07:35 —
|«Молодые и сильные выживут» — 1x01
|01:31:04 —
|«Тёмные начала» — 2x02
|01:40:11 —
|«Дети Дюны» — 1x01
|02:03:03 —
|«Чернобыль» — 1x02 (впечатления Ларисы и Юрия)
|02:30:30 —
|«Чародей» — 1x02 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:42:09 —
|«Тьма» — 1x03 (впечатления Льва)
|02:50:52 —
|«Вавилон 5» — 4x03 (впечатления Юрия)
|02:56:24 —
|«Футурама» — 1x07 (впечатления Ларисы)
|03:01:13 —
|«Воин» — 2x07
|03:12:24 —
|«Булл» — 5x01
|03:21:55 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x01 (впечатления Юрия и Льва)
|03:32:45 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Утиные истории» — 3x15—16
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