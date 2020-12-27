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Новые сериалы 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.: «Стража» и «Зови меня Кэт»

Последняя неделя на стыке уходящего 2020-го и начинающегося 2021-го годов подарит сериаломанам две премьеры и сразу несколько возвращений, среди которых любимые многими «Викинги» с финальными эпизодами сериала и внезапно оказавшийся на неделю ближе третий сезон «Кобры Кай». Что до новых сериалов, то зрителям предлагают две комедии — ситком «Зови меня Кэт» с Майем Биалик и травести-шоу «Стража».

Среда, 30 декабря

 
Сезон6
History
Викинги Vikings

драма, боевик, приключения, исторический

В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден

Создатель Майкл Хёрст

Сюжет повествует о полулегендарном датском конунге Рагнаре Лодброке и его окружении. С юных лет Рагнара манили далёкие земли и их богатства — как материальные, так и духовные. Осуществив задуманное путешествие, Рагнар открывает для викингов Англию, обрекая тем самым себя и своих близких на долгие годы битв, интриг, завоеваний и прочих конфликтов — как внешних, так и внутренних. Но именно в таких условиях и закаляются самые мудрые и сильные правители.

Видео

Среда, 30 декабря

 
Сезон2
Netflix
Трансформеры: Война за Кибертрон Transformers: War for Cybertron Trilogy

анимация, фантастика, боевик

В ролях Джейсон Марноча, Джейк Фуши, Фрэнк Тодаро, Кит Сильверстин, Эдвард Боско, Тодд Хаберкорн

Создатель Ф. Дж. Десанто, Брэндон Истон, Гэвин Хайнайт

В разгар войны за Киберторон силы десептиконов и автоботов пытаются отыскать Великую Искру — древний мощный артефакт, обладающий свойством создания новой жизни трансформера.

Четверг, 31 декабря

 
Сезон4
Netflix
Леденящие душу приключения Сабрины The Chilling Adventures Of Sabrina

ужасы, мистика

В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.

Видео

Пятница, 1 января

 
Сезон3
YouTube Red
Кобра Кай Cobra Kai

комедия, драма, боевик

В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер

Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг

Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.

Видео

Воскресенье, 3 января

 
Премьера+
BBC America
Стража The Watch

фэнтези, комедия

В ролях Ричард Дормер, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент, Марама Корле, Лара Росси, Сэм Адевунми

Создатель Саймон Аллен

Многосерийный комедийный триллер в стиле панк расскажет, как служится знаменитой городской страже Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Защитникам относительного порядка в прославленной столице Плоского мира предстоит раскрыть ужасный заговор, предотвратить большую беду и спасти мир.

На свой страх и риск зрители могут приобщиться к уникальной во всех смыслах адаптации известной книжной серии сэра Терри Пратчетта «Стража». В попытке удивить аудиторию авторы так расстарались, что узнать в сериале литературный первоисточник почти не представляется возможным.

Видео

 
Премьера+
FOX
Зови меня Кэт Call Me Kat

комедия

В ролях Майем Биалик, Свузи Курц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант

Создатель Дарлин Хант

Кэт стукнуло 39, и каждый день ей приходится доказывать окружающим и родной матери, что для счастья необязательно иметь в жизни всё, что пожелаешь. Поэтому главная героиня тратит все свои сбережения на открытие кошачьего кафе.

После завершения «Теории большого взрыва» Майем Биалик нашла себе новый ситком, где ей досталась главная роль владелицы кошачьего кафе.

Видео

 
Сезон3
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, криминал

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

Видео

 
Сезон9
ABC
Последний настоящий мужчина Last Man Standing

комедия

В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс

Создатель Джек Бердитт

Майк Бакстер — директор по маркетингу в одном денверском магазине спорттоваров. Так сложилось, что Бакстера окружают женщины, которые им управляют — его жена и три дочери, одна из которых — мать-одиночка.

Видео

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