Новые сериалы 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.: «Стража» и «Зови меня Кэт»

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BBC America

Многосерийный комедийный триллер в стиле панк расскажет, как служится знаменитой городской страже Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Защитникам относительного порядка в прославленной столице Плоского мира предстоит раскрыть ужасный заговор, предотвратить большую беду и спасти мир.

На свой страх и риск зрители могут приобщиться к уникальной во всех смыслах адаптации известной книжной серии сэра Терри Пратчетта «Стража». В попытке удивить аудиторию авторы так расстарались, что узнать в сериале литературный первоисточник почти не представляется возможным.