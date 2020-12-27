Телеовощи. Выпуск 372: Через дырку в заборе

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:40 —
|Благоданости и болтовня
|10:18 —
|Новости
|01:07:11 —
|«Противостояние» (The Stand) — 1x01
|01:28:05 —
|«Пространство» — 5x04
|01:57:42 —
|«Тёмные начала» — 2x07 (финал сезона)
|02:19:38 —
|«Ваша честь» — 1x03
|02:26:17 —
|«Стюардесса» — 1x04—08 (финал сезона)
|02:42:00 —
|«Дети Дюны» — 1x03 (финал сериала)
|03:08:31 —
|«Чародей» — 1x07 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:17:21 —
|«Тьма» — 1x06 (впечатления Льва)
|03:34:00 —
|«Вавилон 5» — 4x08 (впечатления Юрия)
|03:42:02 —
|«Футурама» — 1x12 (впечатления Ларисы)
|03:48:28 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x19 (впечатления Юрия и Льва)
|03:55:05 —
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