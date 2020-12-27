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Телеовощи. Выпуск 372: Через дырку в заборе
 
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29 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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3 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 372: Через дырку в заборе
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 442: «Непосредственно Каха!», «Брешь» и «Макс Клауд»
 
4Ноль кадров в секунду – 348: Не лучшая неделя CD Projekt
 
18ЕВА – 404: Подкаст (не) найден
 
3Телеовощи – 371: Смешно, но отвратительно
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