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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Русский робингуд, бессмысленный и беспощадный «Смертельная битва» получила новый постер и сменила дату выхода Netflix отложил съёмки своего самого дорогого фильма с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас Джон Фавро о легендарном камео в финале второго сезона «Мандалорца»: «Сохранить тайну было очень сложно» Всё-таки спин-офф: официальное лого сериала про Бобу Фетта и первые подробности от Джона Фавро
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 декабря
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 18 декабряСериал про Бобу Фетта получил название и дату выхода 20 декабряГлава Marvel Studios Кевин Файги: «Будущее за стримингом» 11 декабряВторой трейлер сериала «ВандаВижн» отправляет главных героев на войну
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Сериалы
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Сегодня

LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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Выйдут в январе

3 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 372: Через дырку в заборе
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 442: «Непосредственно Каха!», «Брешь» и «Макс Клауд»
 
4Ноль кадров в секунду – 348: Не лучшая неделя CD Projekt
 
18ЕВА – 404: Подкаст (не) найден
 
3Телеовощи – 371: Смешно, но отвратительно
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