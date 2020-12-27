Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 декабря

Строго для взрослых — в сети появился тизер детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна. Премьера состоится весной 2021-го.
«Тёмные начала» получили третий сезон. Съёмки продолжения начнутся в следующем году.
Джон Фавро о легендарном камео в финале второго сезона «Мандалорца»: «Сохранить тайну было очень сложно». При том что вся остальная информация о кастинге оказалась в сети.
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Сбой в «реальности» — вышел свежий тизер сериала Marvel «ВандаВижн». Иллюзия начнёт рушиться 15 января.
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Netflix засветил первую сцену из второго сезона «Ведьмака». Похоже, первую серию продолжения посвятили событиям из «Крупицы истины».