Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 декабря

Строго для взрослых — в сети появился тизер детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна. Премьера состоится весной 2021-го.

«Тёмные начала» получили третий сезон. Съёмки продолжения начнутся в следующем году.

Джон Фавро о легендарном камео в финале второго сезона «Мандалорца»: «Сохранить тайну было очень сложно». При том что вся остальная информация о кастинге оказалась в сети.

Сбой в «реальности» — вышел свежий тизер сериала Marvel «ВандаВижн». Иллюзия начнёт рушиться 15 января.

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