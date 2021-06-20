Новые сериалы 21–27 июня: «Секс/Жизнь», «Босх» и другие релизы

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Netflix

Это история о верной жене и заботливой матери Билли, которой не хватает огня в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её муж Купер.

Сара Шахи перевоплотится в одолеваемую страстями домохозяйку — и для отдельной категории зрителей этого окажется достаточно, чтобы оценить хотя бы первый эпизод. А вот насколько захватывающей окажется история, судить пока сложно.