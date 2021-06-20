Новые сериалы 21–27 июня: «Секс/Жизнь», «Босх» и другие релизы

В ближайшее время сколько-нибудь крупных релизов в мире сериалов не предвидится. Обе премьеры в списке новых сериалов недели принадлежат стриминговым сервисам, и их аудитория строго разграничена. В один день выходят эротическая драма «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи от Netflix и детское фэнтези «Таинственное общество Бенедикта» от Dsney+ для семейного просмотра. А ещё с финальным сезоном на видеосервис Amazon возвращается детективная драма «Босх».
Вторник, 22 июня
боевик, фэнтези, триллер
В ролях Тейлор Хиксон, Амалия Хольм, Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Деметрия Маккинни
Создатель Элиот Лоуренс
Речь пойдёт об альтернативной реальности, где в XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной напастью.
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
Создатель Коринн Кингсбери
История неблагонадёжной слепой женщины, ставшей единственным свидетелем убийства своего друга-драгдилера. Скептически настроенная полиция вынуждает её отправиться на поиски киллера на пару со своей собакой. Параллельно главная героиня пытается наладить собственную жизнь.
Среда, 23 июня
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Восьмой сезон завершится двадцать вторым эпизодом с красноречивым названием Konets. В январе телеканал NBC продлил сериал на девятый сезон.
Четверг, 24 июня
драма
В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.
детектив, драма, триллер
В ролях Ребекка Бридс, Девин Тайлер, Кал Пенн, Ник Сэндоу, Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра
Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет
Первый сезон психологического триллера завершится тринадцатой серией Family is Freedom. В мае проект обзавёлся вторым сезоном и почти наверняка переберётся с телеканала CBS на потоковый сервис Paramount+.
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Шестнадцатая серия Fate's A Bitch, Isn’t It? станет заключительной для третьего сезона. В феврале телеканал The CW оформил сериалу продление на четвёртый сезон.
комедия
В ролях Адир Калиан, Паркер Янг, Элизабет Альдерфера, Дин Норрис, Келли Госс, Фаррах Маккензи
Создатель Дэвид Гоетч, Мария Феррари, Чак Лорри
Первый сезон нового ситкома от Чака Лорри завершится тринадцатой серией Help / Komak. В мае телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 25 июня
драма
В ролях Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос, Маргарет Одетт, Джонатан Садовски, Джойс Ривера
Создатель Стэйси Ракейсер
Это история о верной жене и заботливой матери Билли, которой не хватает огня в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её муж Купер.
Сара Шахи перевоплотится в одолеваемую страстями домохозяйку — и для отдельной категории зрителей этого окажется достаточно, чтобы оценить хотя бы первый эпизод. А вот насколько захватывающей окажется история, судить пока сложно.
фэнтези
В ролях Тони Хейл, Эмми Деоливейра, Марта Кесслер, Кэтрин Эванс, Сет Карр, Райан Хёрст
Это история о четырёх одарённых сиротках, которых нанимает один эксцентричный благодетель для участия в таинственной миссии. Для выполнения задания детишки отправляются в школу-интернат, известную как Институт. Тут им необходимо предотвратить некий гнусный план, который может иметь крайне пагубные масштабные последствия.
Фэнтезийная история о даровитых детишках, очевидно, попытается занять нишу «Лемони Сникета», тоже выходившего на Netflix. Удастся ли ей оправдать ожидания зрителей, знакомых с литературным первоисточником, на котором вырос проект, покажет время.
детектив, драма
В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон
Создатель Майкл Коннелли
Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.
комедия
В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч
Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганз
Второй сезон комедии о титанах игровой индустрии завершится девятым эпизодом, название которого пока не раскрывается. Стриминговый сервис Apple TV+ ещё не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
научная фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
Тринадцатая серия Novissima Solis станет заключительной для пятого сезона и сериала.
Воскресенье, 27 июня
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Второй сезон завершит восемнадцатая серия по названием Power. Телеканал The CW, конечно же, продлил свою прогрессивную супергероику на третий сезон.
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