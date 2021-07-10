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CD Projekt RED пообещала добавить в обновлённое издание «Ведьмака 3» предметы, вдохновлённые сериалом от Netflix

В рамках совместного с Netflix конвента по «Ведьмаку» издательство CD Projekt RED анонсировало и показало... примерно ничего. Занятость Cyberpunk 2077 сказалась ли, или ещё что, но единственная игровая новость с эвента целиком влезает на представленный выше постер.

Да, студия напомнила, что в разработке находится улучшенное издание The Witcher 3 для PS5, Xbox Series X|S и PC, которое добавит в игру быстрые загрузки, рейтрейсинг и прочие визуальные улучшения, а также пообещала прокачать имеющиеся у публики версии до новых бесплатно. Но реальной новостью стало одно: то, что в игру добавят какие-то бонусные предметы, вдохновлённые сериалом от Netflix.

Мы, разумеется, надеемся на нильфгаардскую броню из первого сезона. Ни одного более запоминающегося предмета там не было однозначно.

Теги
Ведьмак 3: Дикая охота (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)ВедьмакCD Projekt REDРемастер
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