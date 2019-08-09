Демоны спускаются с небес (1-й сезон)

Появление этого сериала было вопросом времени. Попытки показать мир, где супергерои приносят больше вреда, чем пользы, предпринимались неоднократно, но сейчас перед нами взгляд на проблему с совсем иной стороны. Не было смысла в очередной раз мусолить тему злого Супермена — таких фильмов снято достаточно. В «Пацанах» поднимается другой вопрос: во что превратится общество в мире, населённом мета-людьми?



Труднее всего обращать внимание на очевидное, поэтому мало кому приходило в голову, что в таком мире супергерои в первую очередь станут брендом. Богоподобные существа в цирковых нарядах зарабатывают деньги для своих хозяев, а борьба с преступностью происходит где-то за кадром и является не более чем элементом реалити-шоу. И чтобы не выйти из трендов и продолжать получать чеки с шестизначными суммами, они готовы идти на любые жертвы и подлости. На этом фоне Заковианский договор и прочие программы регистрации мутантов выглядят смешно. А вот полубоги на службе у кучки бизнесменов — это действительно страшно.



Авторы могли пойти по простому пути и написать историю о доблестных борцах с оборзевшими суперменами — начавший уставать от супергероики зритель с охотой принял бы такой продукт — но им явно не интересно играть в поддавки. Вместо банальной инверсии хороших и плохих они создали сложный мир, где героям приходится совершать аморальные поступки, а злодеи злые не просто так, а потому что бытие определило их сознание. Мог ли Хоумлэндер не стать эгоистичным ублюдком? Была ли возможность у чёрного Флэша, постоянно переживающего из-за конкуренции за место у кормушки, сохранить правильные моральные ориентиры? Разумеется, да. Каждый из персонажей когда-то мог стать кем-то другим, но в определённый момент сделал свой выбор. Объясняя причины дурных поступков, сериал не даёт героям индульгенции.



Противоречивыми поступками наполнен весь сезон, и в какие-то моменты кажется, что у всех персонажей биполярное расстройство. Но если представить их вне фантастического сеттинга с чётко очерченными границами добра и зла, всё встаёт на свои места. Если бы вместо суперспособностей персонажи были просто людьми, облечёнными властью, многое бы изменилось? Если сделать Семёрку супергероев обычными ментами, то неизбежны параллели с «Королями улиц» или «Майором». Точно так же люди, облечённые властью, злоупотребляют ей ради выгоды или собственной безопасности, но в остальное время худо-бедно стараются делать свою работу и умудряются быть чьими-то друзьями, мужьями и сыновьями. Но так как супергерои сейчас в тренде, вместо ментов или олигархов перед нами мутанты в смешных нарядах.



Обыгрывание киношных штампов, тонкая ирония над современными культурными тенденциями, кровища, кишки и приятный саундтрек добавляют остроты. Экшен не берёт новых высот, но смотрится органично, без перегибов с CGI и трюками. Суперспособности и последствия их применения выглядят реалистично, насколько это возможно. Поначалу сбивает с толку, что команда Мясника не суперпрофи вроде Агентов «Щ.И.Т.», косящих супергероев пачками, а больше похожи на дворовую шпану. Но по-другому быть не могло — суть истории в противостоянии обычных людей с кем-то, кто в разы сильнее их.



Если с центральными персонажами всё хорошо, то по паре второстепенных есть замечания. Вызывает вопросы нецелевое использование Саймона Пегга, появившегося в сериале раза три от силы. Начальница Семёрки не тянет ни на злодейку, ни даже на антигероя. Она считает себя умнее, чем есть на самом деле, пытается контролировать то, с чем не в силах совладать. Очередная пустышка в обёртке сильной и независимой женщины.



Весь первый сезон выглядит как предисловие к более масштабным событиям, а главное, к развитию персонажей. Не просто так нам показывали метания Мэйв от высокомерной секс-куклы до человека, способного к сопереживанию; местного Аквамена, медленно опускающегося на социальное дно; сложные взаимоотношения Хьюи со Старлайт, которых судьба развела по разные стороны. Ничуть не странно, что личная драма Мясника с его женой и Хоумлэндером наименее интересны. Что до последнего, то так и мечтаешь, чтобы ему поскорее пустили криптонитовую пулю в голову, а первому хочется пожелать решить психологические проблемы и перестать подставлять других под удар из-за своей вендетты.