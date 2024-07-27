Взрыв из прошлого (Сезон 4)

Мог ли зритель в эпоху 24-серийных сезонов предположить, что даже когда хронометраж сериалов скукожится до 8 эпизодов в год (а то и в два), то всё равно придётся жаловаться на излишне медленный темп повествования и перегруженность сюжета филерными линиями? А ведь именно это и происходит с четвёртым сезоном «Пацанов». Но обо всём по порядку.



Третий сезон оставил героев в непростом положении: Пацаны сошлись в прямом противостоянии с главным антагонистом Хоумлендером. Разумеется, по законам жанра никто не умер — разве что приглашённого на гостевую роль Солдатика отправили в перманентную кому. С точки зрения банальной логики можно было бы ожидать продолжения конфликта. Но сериалы живут по собственным правилам. Поэтому встречайте парочку сезонных персонажей, которые будут медленно и печально волочить лямку едва развивающегося противоборства вплоть до очередного клиффхэнгера.



В качестве новых приглашённых звёзд выступают супергероини Фейерверк и Сестра Сейдж. Первая является блогером ультраправых взглядов, а вторая — якобы самой умной женщиной на планете. Впрочем, когда Сестра Сейдж (правильного оттенка кожи) начинает поправлять окружающих, что она — самый умный челочек на планете, то становится ясно: её появление во многом обусловлено данью повесточке. Тем более что проявление этого самого ума происходит в духе дружелюбного Оушена и Егора Летова — чтобы ни случилось, надо просто сказать, что всё идет по плану. В остальном Сестра являет собой наглядную иллюстрацию цитаты «Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая». Со стороны Пацанов свадебным генералом выступает Джо Кесслер, старый боевой товарищ Бутчера в исполнении Джеффри Дина Моргана.



В ногу с толерантной модой зашагали и Пацаны в лице одного из своих членов. Французик встречает парня по имени Колин. Трезво решив, что Колин переводится как «Кол В», создатели запихнули в это самое «В» предшествующую романтическую линию с Кимико, бросив Французика в объятия пассивной пассии. Увы, эта линия, помимо увеличения хронометража и подлизывания трендам, практически никакой смысловой нагрузки не несёт. Заставить бывшего киллера страдать от чувства вины и вспоминать славные национальные традиции (читай: сдаваться) можно и другими, более лаконичными и логичными способами.



Помимо Французика былое настигает почти всех главных действующих лиц. Грехи прошлого стали буквально лейтмотивом сезона. Кимико также переживает о непростом детстве, стремясь отыскать преступную группировку, делающую из детей супертеррористов. Бутчер находит сослуживца, который подталкивает его к решительным действиям. Старлайт становится объектом травли, корни которой зарыты в далёкой юности. Даже Хьюи внезапно встречает собственную мать, бросившую его чуть ли не сразу после рождения. Выгодней всего на этом фоне смотрится Хоумлендер: закрывая гештальт из собственного детства, он остаётся отмороженным социопатом, но причины мизантропии хотя бы становятся чуточку понятней.



Нельзя не отметить страсть авторов к различным сексуальным перверсиям и девиациям. Словно пытаясь оправдать взрослый рейтинг или шокировать зрителей, они с завидным упорством втюхивают подобные сцены чуть ли не в каждый эпизод. Однако то ли фантазия поиссякла, то ли извращения приелись, то ли прыгнуть выше головы после предыдущих сезонов не получается, но смотрятся эти вставки натужными и излишними. Параллельно с этим другие персонажи пространно рассуждают о нравственных устоях и высоких моральных качествах, отчего складывается впечатление нарочитого выпуклого противопоставления.



По поводу моральных терзаний тоже есть вопросы. Сериал — сатира на современное американское общество в целом и индустрию развлечения в частности — по сути является самым что ни на есть шаблонным продуктом этой самой системы. Белые мужики угнетают, цветные, сильные и независимые страдают и превозмогают. Даже распыливший на атомы подружку Хьюи Поезд-А, ещё с прошлого сезона переквалифицировавшийся в жертву угнетения белым человеком, становится чем дальше, тем положительнее. Отсюда проистекает лёгкое неприятие продемонстрированной сатиры, больше похожей не на тонкий стёб, а на детсадовское «Сам дурак!»



Структура повествования четвертого сезона практически повторяет схему третьего: вводятся новые персонажи для наполнения, Хоумлендер сотоварищи творит лютую дичь, а Пацаны ищут способ его остановить. Авторы напенисовертили вагиностраданий на первые эпизоды, чтобы хоть как-то вытянуть минимальный хронометраж, но смотрится откровенно скучно. Весь движ начинается ближе к концу, но как и ранее, всё заканчивается условной ничьей: пешки не съедены, короли в безопасности, игра продолжается.



В итоге последний на данный момент сезон «Пацанов» воспринимается как натужно растянутое предисловие к финальной части, когда всё (если верить словам шоураннеров) должно разрешиться. Фабула типичная для большинства долгоиграющих сериалов, только вот детище Эрика Крипке изо всех сил старается дистанцироваться от подобного сравнения — по крайней мере, чисто внешне. По сути, увы, «Пацаны» остаются обычным сериалом: он наполнен ненужной скучной драмой ради увеличения хронометража, оберегает сценарной волей главных персонажей и прячет всё самое интересное под конец, чтобы заставить ждать следующий сезон. Такое проще смотреть запоем, когда все эпизоды уже вышли, ибо растягивать удовольствие на несколько недель слишком утомительно.



А вообще количество важных событий, двигающих сюжет, намекает, что создателям проще снимать полнометражное кино, выкинув всё ненужное и сосредоточившись только на необходимом. Даже с перерывами в два года «Пацаны» от этого только выиграли бы.