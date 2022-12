Корона The Crown

Love will tear us apart (Сезон 5)

В Букингемском дворце всё должно быть идеально, как в музее или на рождественской открытке. Это реалити-шоу обязано быть безукоризненным, ведь на кону влияние и власть. Всю дорогу «Корона» показывает нам, что недостижимым стандартам соответствует только королева, а все остальные словно сговорились доставлять ей как можно больше проблем. Если в начале сериала неудержимыми стихиями выступали принцесса Маргарет и принц Филипп, разрушавшие устои своей недопустимой харизмой и индивидуальностью, то в пятом сезоне угрозой номер один стала принцесса Диана.



Изначально в проекте королева людских сердец была представлена неважно. Эмма Коррин, сыгравшая принцессу в четвёртом сезоне, словно путала неловкость юности с аутизмом — наверное, её актёрская игра предполагала раскрытие того, как трудно леди Ди жить в собственной коже и все прочие грани дискомфорта, но на выходе получилось псевдозастенчивое нечто с нервными тиками и неумением поддерживать зрительный контакт. Появление в пятом сезоне Элизабет Дебики спасло положение. На сегодняшний день её версию принцессы Дианы можно считать одной из лучших — если не лучшей.



Ключевая тема «Короны» в этом сезоне — развод принцессы Уэльской с принцем Чарльзом и отношения последнего с Камиллой Паркер-Боулз. Любовный треугольник в стиле главного трека Joy Division разрывал монархию на части. Толстокожим обывателям с дефицитом возможностей сопереживать бесконечной драме принцессы с ходу, пожалуй, будет непросто, и создатели сериала прекрасно это понимали — оттого в проекте и показаны истории непривилегированных распадающихся пар. Игра на контрасте.



Или же игра в «мы с тобой одной крови»? Несчастье оно и есть несчастье. Людей очаровывала способность принцессы признать, что она не считает свою жизнь идеальной. В наше время новая искренность, принятие собственной уязвимости — это тренд, которым никого не удивишь. Нынче любой готов вывалить даже на незнакомых людей все свои проблемы и девиации, но тогда открыто говорить про расстройство пищевого поведения или депрессию было чем-то революционным.



Тем более для принцессы Уэльской. Казалось, в её положении так делать просто нельзя, и в «Короне» нет явного осуждения, но то тут, то там проскальзывают намёки на то, что принцесса простовата, эмоционально нестабильна и вообще сама разрушила свою жизнь.



Момент судьбоносной аварии в проекте, по словам инсайдеров, освещать побоялись, но при этом в сериале в жесточайших деталях показан расстрел царской семьи. «Корона» избирательна в вопросе стремления к подлинности. Когда дело доходит до момента смерти принцессы Дианы, споры вокруг обстоятельств которой не угасают по сей день, создатели проекта поджимают хвост, а с царской семьёй, видимо, можно не церемониться. Зато какой колоритный в сериале получился Борис Ельцин! На роль первого президента России взяли Анатолия Котенёва. В плане образа тоже не самая лестная репрезентация, но здесь и возразить нечего.



Что касается представлений лестных, то в сериале это, конечно же, выбор актёра на роль принца Чарльза. В «Короне» всегда уделялось много внимания внешнему сходству каста с членами королевской семьи, и если Джош О'Коннор ещё хоть как-то напоминал художественную версию исходного образа, то Доминик Уэст уже бесконечно от него далёк. Но это вообще не проблема (вспомнить того же Мэтта Смита, потрясающе сыгравшего принца Филиппа в первых сезонах). Особенно удачной и не самой очевидной трансформацией в пятом сезоне «Короны» можно назвать исполнение Джонни Ли Миллером роли премьер-министра Джона Мейджора.



Сложнее всего в продолжении «Короны» приходится Имелде Стонтон — и дело не в том, что когда-то давно она сыграла Долорес Амбридж. В жизни королевы было слишком много давления и слишком мало возможностей проявлять свои мысли и чувства. Только сейчас мы можем узнать, к примеру, что Елизавета II в день своего рождения отказалась от выступления Пола Маккартни, чтобы посмотреть «Твин Пикс». Небольшая, но показательная деталь. Зачастую у сценаристов были связаны руки. С одной стороны, их задачей было раскрыть характер королевы, с другой, сделать это максимально неявно.



Чтобы придать недосягаемому образу человечность, пятый сезон начинается с осмотра королевы у врача. Достаточно прямолинейно — посмотрите, она ещё и хрупкая женщина, и даже беспокоится о лишнем весе — как многие обычные люди. Елизавета II играет с корги, пытается сохранить брак, приспособиться к изменениям времени и не расстраиваться, когда в СМИ пишут о синдроме королевы Виктории.



В то время журналисты и писатели обладали лютейшим влиянием. Сейчас, когда есть гораздо больше инструментов контроля своего публичного образа, подобное невозможно. Для сравнения, то самое резонансное интервью принцессы Дианы BBC посмотрело (на момент выхода) 23 млн человек, а беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл увидели 17 млн — при том, что теперь у людей есть доступ в интернет и возможность посмотреть видео в любое время. Что уж говорить про книги.



Несмотря на частую смену каста, «Короне» до сих пор удаётся сохранять былую динамику и преемственность. Сезон определённо удачный, возможно, местами не совсем достоверный — что фанатам королевской семьи будет как ножом по сердцу, но перед нами художественный, а не документальный проект, поэтому жаловаться не на что.



На текущем этапе сериал показал тоску по утраченной молодости, любви, влиянию, жизни. Подход философский, правда, немного уныло сводить всё к сожалению, учитывая, что экранизировать пришлось один из самых ярких периодов правления королевы. Работа над шестым сезоном после смерти Елизаветы II приостановлена. Да и будет ли он вообще? Как бы там ни было, посмотрим, как выглядит для Netflix конец эпохи.

Поделиться: Катерина Воскресенская $ Спасибо автору Спасибо автору Катерина Воскресенская руб. Картой Яндексом За что благодарите (уточнять не обязательно)?