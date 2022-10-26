 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» Царь Леонид и Люк Кейдж на постере экшена «Самолёт» Эпический кроссовер «Бэтмен / Спаун» возвращается Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Кровососущий кроссовер: Блэйд и Дракула работают вместе в новой серии
← Все рецензии О сериалеВидео / 7Кадры / 12Постеры / 3Разное / 1Фанарт

Банды Лондона

Gangs of London

Антикиллеры и драгдилеры (Сезон 2)

Лорды, сэры, пэры,
Деля влияний сферы,
Избегать старайтесь всякой западни.
Ведь чем выше риски,
Тем угар бандитский
Резче сокращает жизни вашей дни.
(перефразируя старый советский мультфильм)

Лондон, как известно, is the capital of Great Britain. В бытность столицей империи, над которой никогда не садится солнце, город жадно впитывал потоки ресурсов со всего света. А вместе с драгоценностями и прочими материальными благами на промозглые улочки метрополии стремились выходцы из многочисленных колоний. С крахом империи мало что изменилось, разве только условные пряности сменили международные финансовые потоки. Но многонациональное отребье всё так же стремится занять тёплое место под тусклым солнцем туманного Альбиона.

Непростой борьбе за выживание разномастных преступников посвящён сериал Гарета Эванса с говорящим названием «Банды Лондона». Девять эпизодов рассказывали о внезапно обострившейся обстановке в криминальной среде. Причиной накала послужило убийство Финна Уоллеса, короля преступного мира. Метафорический трон опустел — и главари национальных группировок жадно облизываются на возможность подмять под себя конкурентов. Всё это не нравится Шону Уоллесу, который сам не прочь заменить папашку согласно принципам престолонаследия. А тут ещё внедрённый коп под прикрытием мутит воду, играя сразу на нескольких фронтах.

Эти разборки чем-то напоминают видеоигру Grand Theft Auto III — и неспроста. Дело в том, что сериал является экранизацией GTA-клона для PSP под названием Gangs of London. Эванс, отметившийся ураганной индонезийской экшен-дилогией «Рейд», искал подходящий проект с финансированием, достойным размаха его фантазии. Вместе с проверенным камрадом Мэттом Флэннери, оператором и сценаристом, он отправляется в Англию, где трудится над проектом по чужой IP.

Успех привёл к неизбежному созданию продолжения. Эванс от работы над ним отрёкся, ограничившись продюсерскими функциями. Из оригинальной творческой команды вернулся лишь режиссёр Корин Харди. Поклонников кадровые перестановки напрягли: всё-таки «Банды Лондона» — это не столько про драму с криминальным уклоном, сколько про зрелищный экшен, на котором Эванс и Флэннери набили руку ещё в Индонезии. И вот тут обозначим самое главное, после чего некоторые граждане сразу откажутся смотреть продолжение: ничего сродни пятому эпизоду первого сезона тут нет и в помине.

Если продолжить аналогию с видеоиграми в целом и продукцией компании Rockstar в частности, то новые серии вдохновляются не столько GTA, сколько Manhunt. В них есть моменты, когда противников убивают жестоким и кровавым способом с применением подручных инструментов. В плане постановки экшена — это лучшее, что может предложить сезон, но оно и рядом не валялось с хореографией оригинала или какого-нибудь «Сорвиголовы» от Netflix. Отдельные сцены будто дословно цитируют «Джона Уика», разумеется, в пользу последнего. С похождениями «дитя Беларуси» схожа и работа над сценарием — вместо лаконичной и стильной истории получилась рефлексирующая попытка сделать круче, умноженная на фатальный дефицит чувства меры и непонимание работы механизмов боевика.

Когда сезон не пытается в разборки, он пытается в интриги. Главари, вынужденные подчиняться глашатаю таинственных инвесторов, копят силы и злость, параллельно плетя заговоры друг против друга. Каждый в этом серпентарии норовит сожрать ближнего и забраться повыше. Усложняют передел сфер влияния грузинский наёмник с исконно грузинским же погонялом Коба, а также таинственный мститель на красном авто, методично ликвидирующий важных преступников. Детектива нет совершенно — личность загадочного киллера раскрывается уже во втором эпизоде. Бандиты договариваются, предают, убивают — и всё ради титула короля. Совсем как в детище великого прокрастинатора Джорджа Р. Р. Мартина. С «Игрой престолов» «Банды» роднит ещё и актриса Мишель Фэйрли — её героиня, как и Кейтилин Старк, потеряв мужа и сына, пытается вернуть себе положение и власть.

Всё это, увы, выглядит пресно. Дело не в том, что сериал сбавил обороты — здесь есть массовая одновременная атака на несколько преступных кланов. Но если Гарет Эванс мог себе позволить уделить целый эпизод штурму одного дома, любовно демонстрируя отточенный экшен, то пришедшие ему на смену ремесленники отделались куцей сценкой, уступающей по качеству постановки даже местному мордобою. И в этом основная проблема продолжения: новые авторы хотят сделать как предшественники, но совершенно не разделяют ни их любви к ураганному действу, ни старательности и изобретательности в постановке. А без этого «Банды Лондона» недалеко ушли от какой-нибудь «Бригады».

   
   
Поделиться:
Алексей Абросимов
26 октября 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
63%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Не для слабонервных — вышел red-band трейлер второго сезона «Банд Лондона»
 
Тизер «Банд Лондона» Гарета Эванса сообщает дату выхода второго сезона
 
Окровавленный Сопе Дирису на кадрах второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Тоже интересно

 
Кино Не ждали? «Ёлки 9» официально анонсированы и выйдут уже в этом году
 
Кино Warner Bros. прокомментировала «трансфобное» заявление Джоан Роулинг о реальности пола
 
Кино Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и остальной звёздный состав на первых кадрах «Дюны» Дени Вильнёва
 
Игры Ревью-бомбинг The Last of Us Part II вынудил Metacritic изменить принципы оценки игр
 
Кино Могли бы и сами догадаться! Кевин Файги рассказал о Пятой фазе Marvel
 
Кино Раскрыты первые подробности сделки Кристофера Нолана и Universal Pictures
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
2ЕВА
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
3Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
5ЕВА – 499: За безопасный [меч]
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада»
 
 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru