Антикиллеры и драгдилеры (Сезон 2)

Лорды, сэры, пэры,

Деля влияний сферы,

Избегать старайтесь всякой западни.

Ведь чем выше риски,

Тем угар бандитский

Резче сокращает жизни вашей дни.

(перефразируя старый советский мультфильм)



Лондон, как известно, is the capital of Great Britain. В бытность столицей империи, над которой никогда не садится солнце, город жадно впитывал потоки ресурсов со всего света. А вместе с драгоценностями и прочими материальными благами на промозглые улочки метрополии стремились выходцы из многочисленных колоний. С крахом империи мало что изменилось, разве только условные пряности сменили международные финансовые потоки. Но многонациональное отребье всё так же стремится занять тёплое место под тусклым солнцем туманного Альбиона.



Непростой борьбе за выживание разномастных преступников посвящён сериал Гарета Эванса с говорящим названием «Банды Лондона». Девять эпизодов рассказывали о внезапно обострившейся обстановке в криминальной среде. Причиной накала послужило убийство Финна Уоллеса, короля преступного мира. Метафорический трон опустел — и главари национальных группировок жадно облизываются на возможность подмять под себя конкурентов. Всё это не нравится Шону Уоллесу, который сам не прочь заменить папашку согласно принципам престолонаследия. А тут ещё внедрённый коп под прикрытием мутит воду, играя сразу на нескольких фронтах.



Эти разборки чем-то напоминают видеоигру Grand Theft Auto III — и неспроста. Дело в том, что сериал является экранизацией GTA-клона для PSP под названием Gangs of London. Эванс, отметившийся ураганной индонезийской экшен-дилогией «Рейд», искал подходящий проект с финансированием, достойным размаха его фантазии. Вместе с проверенным камрадом Мэттом Флэннери, оператором и сценаристом, он отправляется в Англию, где трудится над проектом по чужой IP.



Успех привёл к неизбежному созданию продолжения. Эванс от работы над ним отрёкся, ограничившись продюсерскими функциями. Из оригинальной творческой команды вернулся лишь режиссёр Корин Харди. Поклонников кадровые перестановки напрягли: всё-таки «Банды Лондона» — это не столько про драму с криминальным уклоном, сколько про зрелищный экшен, на котором Эванс и Флэннери набили руку ещё в Индонезии. И вот тут обозначим самое главное, после чего некоторые граждане сразу откажутся смотреть продолжение: ничего сродни пятому эпизоду первого сезона тут нет и в помине.



Если продолжить аналогию с видеоиграми в целом и продукцией компании Rockstar в частности, то новые серии вдохновляются не столько GTA, сколько Manhunt. В них есть моменты, когда противников убивают жестоким и кровавым способом с применением подручных инструментов. В плане постановки экшена — это лучшее, что может предложить сезон, но оно и рядом не валялось с хореографией оригинала или какого-нибудь «Сорвиголовы» от Netflix. Отдельные сцены будто дословно цитируют «Джона Уика», разумеется, в пользу последнего. С похождениями «дитя Беларуси» схожа и работа над сценарием — вместо лаконичной и стильной истории получилась рефлексирующая попытка сделать круче, умноженная на фатальный дефицит чувства меры и непонимание работы механизмов боевика.



Когда сезон не пытается в разборки, он пытается в интриги. Главари, вынужденные подчиняться глашатаю таинственных инвесторов, копят силы и злость, параллельно плетя заговоры друг против друга. Каждый в этом серпентарии норовит сожрать ближнего и забраться повыше. Усложняют передел сфер влияния грузинский наёмник с исконно грузинским же погонялом Коба, а также таинственный мститель на красном авто, методично ликвидирующий важных преступников. Детектива нет совершенно — личность загадочного киллера раскрывается уже во втором эпизоде. Бандиты договариваются, предают, убивают — и всё ради титула короля. Совсем как в детище великого прокрастинатора Джорджа Р. Р. Мартина. С «Игрой престолов» «Банды» роднит ещё и актриса Мишель Фэйрли — её героиня, как и Кейтилин Старк, потеряв мужа и сына, пытается вернуть себе положение и власть.



Всё это, увы, выглядит пресно. Дело не в том, что сериал сбавил обороты — здесь есть массовая одновременная атака на несколько преступных кланов. Но если Гарет Эванс мог себе позволить уделить целый эпизод штурму одного дома, любовно демонстрируя отточенный экшен, то пришедшие ему на смену ремесленники отделались куцей сценкой, уступающей по качеству постановки даже местному мордобою. И в этом основная проблема продолжения: новые авторы хотят сделать как предшественники, но совершенно не разделяют ни их любви к ураганному действу, ни старательности и изобретательности в постановке. А без этого «Банды Лондона» недалеко ушли от какой-нибудь «Бригады».