Для начала зададим вам три странных вопроса. Вы пересматривали «Властелина колец» и, может быть, «Хоббита» Питера Джексона больше двух раз? А перечитывали первоисточники хотя бы единожды? Наконец, читали (пробовали читать) «Сильмариллион»? От ответов на эти вопросы будет зависеть, насколько больно вам будет от просмотра нового проекта Amazon. Если на все три вы ответили утвердительно, тащите валидол, «Кольца власти» станут для вас одним из худших просмотров в жизни.



Сейчас сериал остановился на середине, а боль, к которой надобно уже привыкнуть, только нарастает. С бюджетом в полмиллиарда долларов мы могли рассчитывать на самое добротное телефэнтези в истории. Никто же не мог подумать, что деньги пойдут только на графику, а сценаристов наберут по стоимости бутера из столовки за углом. Оправдание в стиле «у авторов сериала не было прав на события „Сильмариллиона“» не работает. Фанфик написать не сложно, даже если автор страдает одновременно альцгеймером и паркинсоном, с трудом попадая пальцами по клавиатуре. Другое дело написать качественный фанфик — это задача для человека, не только разбирающегося в драматургии, но и тесно знакомого с богатой вселенной, с которой он работает. Так вот, авторы «Колец власти» не очень сведущи в первом, клали большой дварфовский молот на второе, послали по боку хорошие диалоги, а удачный кастинг давным-давно сгорел в огне Роковой горы.



Самая короткая дорога к грибам

Большинство сюжетных веток сериала посвящено мести. Эльфы мстят Мелькору за гибель Древ, Саурон хочет отомстить всем за папку, Галадриэль странствует по миру, чтобы отомстить за брата, а нуменорцы мечтают отомстить эльфам за то, что те отнимают у них работу, при этом Трамп-Ар-Фаразон с улыбкой похлопывает сценариста по плечу. Глобальная история нескольких тысяч лет упрощена и сокращена в угоду хронометражу и для фокуса на историях выбранных авторами персонажей: Галадриэль и Хелбранда, Норы и Незнакомца, Элронда и гномов, Элендиля и детей, а также Арондира и семейства мордорских людей.



О некоторых сюжетных ветках порой забывают на целую серию, а потом внезапно к ним возвращаются. Но чаще всего не происходит ничего интересного, запоминающегося или событийного. По сути, сериал можно смотреть сразу с пятой серии, и вы не потеряете ни одного значимого события. Кольца власти всё ещё в разработке, Арондир вместе с людьми всё ещё в Мордоре, невысоклики куда-то едут, Галадриэль оказывается ровно там же, откуда уплывала, а Элронд едет туда, откуда приехал.



При этом авторы стараются создать интригу столь навязчиво, что местами становится смешно. Местная версия палантира видит не прошлое и настоящее, как положено по трудам профессора, а будущее, чего палантиры не умели, но надо же было показать что-нибудь страшное о будущем, чтобы зритель смотрел дальше. История с мифрилом так и вовсе отдаёт сказочным бредом: дварфы до смертных клятв скрывают, что у них есть сверхценный металл, которым они собираются торговать с другими. Зачем? Для интриги!



Но на всякий случай спросите у сценариста, какое трубочное зелье он предпочитает, — возможно, тогда появится смысл им написанного. Но пока мы этого точно не знаем, всё это выглядит нагнетанием ради нагнетания. Там, где «Дом Дракона» обстоятельно знакомит с персонажами и уже раскрывает предпосылки будущего большого конфликта, «Кольца власти» идут по пути проектов Netflix, растягивая и затягивая зачин грядущей войны, ничего толком не показывая. У Netflix как бывает: длинный фильм поделили на восемь-десять частей и выложили разом, чтобы зритель увидел раздувшееся начало, кульминацию и конец. Зритель смотрит его за пару присестов и получает ровно те впечатления, которые задумали авторы (ну или не задумывали, если такой проект снят паршиво). У «Колец власти», очевидно, та же схема, но серии выходят раз в неделю, и безынтересное начало, растянутое на четыре недели, может просто отвадить большую часть зрителей. Что работает у одного стриминга, не работает у другого. Но Amazon, конечно, виднее.



Зеркало Галадриэль

Кастинг и персонажи — это, пожалуй, самое сложное и неоднозначное. С одной стороны, есть Морфидд Кларк, которая могла сыграть Галадриэль — ту самую улыбчивую правительницу Лотлориена, чьё лицо молодо, а в глазах многовековая мудрость. Вот только она её не сыграла, ведь сценаристы не захотели создавать каноничный образ, придумав совершенно другого по характеру персонажа под знакомым именем. Местная Галадриэль — истерящая глупая стерва, готовая положить кучу собратьев ради своей цели, грубящая правителям и совершающая самоубийственные заплывы через море из-за того, что под конец путешествия решила передумать.



Так и с другими героями. Проблемы возникают не из-за кастинга, а из-за отвратительного отношения к персонажам уже на стадии сценария. Чёрный невыскоклик-мэр? Почему бы и нет! За счёт того, что у него мало текста, он не выглядит чем-то из ряда вон. Обрюзгший Гил-Галад? Да, пожалуйста, у Джексона он был точно таким же (да и Бенджамин Уокер очень похож на Марка Фергюсона), но надо бы ему крупицу разума добавить в диалоги. Чёрная королева Мириэль, описанная Толкином как бледная, худая и хрупкая, тоже могла быть в сериале, если бы сценаристы не сделали её крикливым «сильным женским персонажем».



В сериале можно было стерпеть практически всех, но сюжет каждой ветки способен уничтожить все достижения каждого конкретного актёра. И пускай эльфы выглядят как самые обычные люди, просто в халатах — при должном подходе персонажи заиграли бы всеми красками, и зрители быстро забыли бы, что эльфы должны быть достаточно дивными на лицо. Вон, посмотрите на Хьюго Уивинга — ну кто мог подумать, что Агент Смит сможет сыграть добрейшего из эльфов?



Впрочем, порой у кастинга есть проблемы, которые не исправил бы даже сценарий. Исмаэль Крус Кордова, играющий эльфа Арондира (ключевого персонажа в сюжетной ветке на территории будущего Мордора), является худшим кастинговым решением проекта. Он не только никак не смотрится в роли эльфа, но и обладает какой-то парадоксальной отрицательной харизмой. Курсы актёрского мастерства ему, конечно, помогли бы, но куда проще кричать о победе инклюзивности, очевидно, над здравым смыслом. Из-за актёра даже вроде бы неплохие сцены с персонажем превращаются в уныние, а когда в четвёртой серии авторы делают ремейк побега из Мории в «Братстве кольца», все его потуги на драматизм начинают выглядеть просто смехотворно. Но актёр кричит очень громко, а значит, ни во втором, ни уж тем более в гипотетическом третьем сезоне ничего не поменяется.



Хлам и крошево



— Возьми меня с собой на охоту! Ты стреляй, а я дичь буду нести!

— Ты, милая, и так её постоянно несёшь.



Что ж, это должно было случиться — поговорим о диалогах. К счастью, ужасны они только примерно 50% времени. Ещё 49% времени просто скучны, и на 1% приходится чего-нибудь годного, что можно даже взять в личный нестыдный цитатник. Увы, годноту приходится добывать из пыльной старой шахты, всё время рискуя наткнуться на спящего Балрога.



Авторы старались, но делали они это на своём, далёком от профессионализма уровне. Псевдофилософская эльфийская мудрость о плывущем камне застревает в сознании, и зритель может даже не поверить, что слышит нечто подобное. Джон Р. Р. Толкин, вкладывающий в слова дивного народа мудрость, конечно, тоже не редко прибегал и к метафорам, и к рассказам об отношениях света и тьмы, но редко когда делал это так натужно и неуместно, а ещё в таком количестве. Если смогли переварить эти потоки в первой серии, дальше будет чуточку лучше. Персонажи будут разговаривать реже, следовательно, и реже будут вас бесить.



Лишь несколько групп героев не вызывают раздражение. Но по большей части разговоры здесь абсолютно нелепы и лишены и правдоподобия, и сказочности. Пустота мысли в написанном сценаристами тексте — словно вонь, идущая с болота, с каждым вздохом все глубже заползает в ваши лёгкие. Дальше в лучшем случае проблюётесь, в худшем — усвоите и принюхаетесь, а потом продолжите смотреть сериал.



Из огня да в полымя

Ровно одно достоинство проекта — визуальный ряд — не исправит общего положения дел. По крайней мере, очень сомнительно, что вторая половина сериала будет хоть сколько-нибудь лучше. Удовольствие (хотя это слишком сильное слово) от него идёт по ниспадающей: от сносных, пусть и не выдающихся первых серий, до просто отвратительных, пустых и нелепых последних. Фанату они могут причинить почти физическую боль, а стороннему человеку просто не понравиться.



В «Кольцах власти» много персонажей, но нет толковой интриги. Мы все смотрели «Властелина колец», пролог которого и есть кульминация истории про волшебные кольца. Всё могли вытянуть интересные герои и события, но этого здесь просто нет, да и не ожидается в будущем, пусть этот фанфик и собираются растянуть на пять сезонов. Такое желание похвально, но оттого и не удивляет, что за четыре часа хронометража сюжет продолжает топтаться на месте. Такими темпами Бильбо бы только в девятой серии отправился к Одинокой горе, а то и вовсе впервые повстречал Гендальфа.



