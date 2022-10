Властелин колец. Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power

Тень прошлого Мы получили передышку. У «Кольца власти» подошел к финалу первый из пяти запланированных сезонов. Простите, крайне сложно присовокуплять к названию «Властелин колец», так что оставим фанфику только подзаголовок. В прошлый раз мы говорили о первых четырёх сериях, где авторы крайне медленно и тоскливо разворачивали завязку грядущего большого сюжета: Галадриэль преследует Саурона, но находит друга и вместе с ним попадает в Нуменор; на полуросликов с неба падает человек, обладающий магическими силами; на жителей Южных земель нападают орки; а Элронд просит помощи у гномов в грядущем амбициозном проекте Келебримбора, призванном остановить увядание расы дивного народа.



Теперь, пожалуй, стоит окинуть взглядом сезон целиком. Это не сложно — ключевых событий не наберётся и на три серии «Дома Дракона», притом некоторые из них никакой существенной роли пока не сыграли и проявят себя когда-нибудь потом. Да, путешествие вышло не очень долгим и не то чтобы захватывающим. Различные проявления канона появляются здесь фоном, словно для самых преданных и самых внимательных фанатов, а всем прочим оставлен крайне паршивый сюжет, будто написанный впопыхах и без попытки его сколь-нибудь продумать.



Всё это было в начале пути, всё это бережно переносится дальше. Кто смог не заметить халтуры — молодец, может взять с полочки лембас. Остальным стоит пожелать здоровья и приложить Ацелас к больному месту. Сейчас мы повторим это путешествие.



Тропа через топи



Во второй половине сериал всё же раскочегаривается и даёт чуть больше интересных событий. Освобождение Мордора, пробуждение Роковой Горы, и даже одна не сильно плохая драка с орками как-то смогла пролезть между страниц написанного на туалетной бумаге сценария. Исправляет ли это сериал? Отнюдь. На каждый приятный момент с экшеном приходятся долгие кадры с проходными событиями. На каждый прекрасный диалог по сорок минут пустого трепа. На каждого достойного внимания персонажа по пять, на которых абсолютно плевать. Насколько быстро вы потеряете интерес при таком подходе? Вопрос, разумеется, риторический.



Авторы допустили множество ошибок, и сделать сериал-приквел к «Хоббиту» и «Властелину Колец», не имея прав на «Сильмарилион», — главнейшая из них. Имея под рукой даже такой не особо художественный первоисточник, сценаристам было бы проще написать внятный, последовательный сюжет, а от него, в свою очередь, оттолкнулось бы всё остальное.



Увы, «Кольца власти» — фанатский рассказ, созданный с нуля, имеющий в своём арсенале лишь несколько имён. Сюжет будет писаться на ходу и, видимо, лишь в перерывах между попойками в пабах. Он не будет ориентироваться практически ни на что, а значит, количество ошибок будет только увеличиваться с каждой новой отснятой минутой. Присутствие «Сильмарилиона» не исправило бы всех ошибок, но сериал точно не стал бы таким, каким получился.



Ну да ладно, что ныть о несбывшемся, если впереди ухабистая дорога длинной в десять лет (примерно столько потребуется авторам, чтобы снять свой эпический замысел). Все события Второй эпохи вырваны из разных моментов хронологии и перенесены в одно место и время. Например, от основания Мордора до переворота в Нуменоре в сериале пройдёт примерно год, а не полторы тысячи лет. По идее, это даже хорошо и должно придать грядущим событиям чуть больше динамики. Авторам придётся вписывать в сюжет несколько войн разом, и финальная битва, показанная в прологе «Братства кольца», далеко не самая кровавая из них.



Но оглядываясь на отсмотренный материал, уже не веришь, что увидишь нечто подобное. Часть событий просто опустят, другую — перепишут. Имея бездонные денежные возможности, постановщики экономят на всём, что касается битв и масштаба. Редкие сражения в первом сезоне не превосходят куда более бюджетные баталии, снятые для отечественного кино. Возможно, первый сезон и не должен был показывать размах, но тогда какой смысл был вообще с этим связываться? Даже «Колесо времени» замахнулась на парочку больших кровавых битв, а «Кольца» будто чего-то ждут или просто боятся.



Пока ясно лишь одно — сериал от серии к серии не развивается. Сценаристы, не обладающие навыком показать и рассказать интересную историю, прячут свою ущербность за прописными истинами и банальностями. С тем же успехом «Кольца власти» смогла бы написать унылая нейросеть, присваивающая шаблонам толкиновские имена. Такое тут сплошь и рядом, и если вы посмотрели первую серию, считайте, знаете всё, на что местные авторы способны. Просто дальше будет местами чуть лучше, а местами совсем гадко.



Роковая Гора



Пинать лежачего — просто, приятно, повышает чувство собственной значимости и удовлетворяет деструктивную сторону личности, так что попробуем стать чуточку лучше и похвалить сериал без оглядки на его итоговую оценку. В нём действительно есть свои светлые моменты, благодаря которым многие зрители до сих пор держатся.



Начнём не с самого очевидного — обогащения мифологии. Безусловно, всякое надругательство над творчеством мастера Джона Р. Р. Толкина является кощунством, но не этим ли заняты все его последователи, сформировавшие гигантский пласт жанра? Многие из них писали фанфики, получившие известность и не ударившие в грязь лицом (даже не о Перумове речь), а впоследствии «фанфикописцы» стали самодостаточными авторами со своими литературными мирами.



Расширение лора по «Кольцам власти» вышло неоднозначным. Переписав персонажей вроде Галадриэль, авторам пришлось изменить и её биографию, добавив туда странных и даже абсурдных моментов. Кто-то скажет, что такая Галина Финарфиновна — позор и бред, а кто-то похвалит, что у персонажа появилась своя насыщенная приключениями история и собственный характер.



В других случаях сценаристы поступили хитрее и переписали истории о Сильмарилях, великих камнях, собравших свет Древ и дарующих эльфам их благодать. В сериале Сильмарилей нет, но их свойство причудливым способом получила руда гномов — мифрил. Поначалу подобная сюжетная подмена выглядит неоправданной и странной, но чуть позже зритель может почувствовать, что такой сценарный трюк может вылиться в действительно превосходную сюжетную арку о гномах и эльфах.



Второй плюс сериала, уже более очевидный, вытекает из первого. Из множества сюжетных арок, пожалуй, две являются серьёзной причиной вообще прикасаться к сериалу. Первая — Маг и полурослики. История о том, как странный человек с амнезией пытается найти себя, и о том, как маленький народец помогает ему найти в себе добро, является именно тем, что завещал Толкин своим детям и прочим читателям. Заодно эта арка показывает, почему Гендальф так привязан к Ширу, когда началась Третья эпоха. То, что Гендальфа во Вторую эпоху по всем канонам ещё не было в Средиземье, является тем же самым расширением мифологии. Этот сюжет даже не влияет на основные события первого сезона и он никак не связан официальными событиями Средиземья в мире Толкина, но он работает именно так, как должно. Жаль, что злодеек этого подсюжета слили так быстро и глупо, что их потенциал сгорел от стыда быстрее, чем сами персонажи.



Вторая сюжетная арка, заслуживающая вашего внимания, — Элронд и Дурин, а также их окружение. Тут, как ни странно, тоже всё работает и не ломается от натужных философских речей, вымученных сюжетных поворотов или кривоватого экшена. Дружба эльфа и гнома, полная интриг, манипуляций, драмы и юмора, пожалуй, заслуживает отдельного сериала, вполне самодостаточного и не нуждающегося в эпике как таковом. Увы, бывает так, что на целые серии про этих двоих забывают. Всё-таки персонажи подаются едва ли не второплановыми, а их история — не основная.



Наконец, третья причина смотреть «Кольца власти» — шикарная картинка. Бюджет работает по полной программе: сверхчёткость изображения, детальные декорации, невероятно реалистичное пробуждение Ородруина (не путать с полуреалистичным способом его пробуждения) — сюда вложились, как в полноценный блокбастер для IMAX. Быть может, слегка перегнули палку: из-за повышенной детализации на актёрах-эльфах виден толстый слой грима.



Пожалуй, это редкий сериал, способный породить такое количество обоев для рабочего стола среди любителей фэнтези. Но, увы, поставят эти обои вряд ли, ведь взгляд на картинки может ненароком вызвать воспоминания о сериале.



Кольцо уходит на юг



С вашего позволения добавим немного спойлеров, и если не хотите их читать, переходите к следующей главе.



Итак, Саурона как владыку здесь показывают лишь в самом-самом начале на полсекунды и в последней серии. И не сказать чтобы сюжетный поворот с ним был неожиданным. Напротив, авторы сделали поворот настолько очевидным, что он стал немного унылым.



Но сейчас не об этом. С главным злодеем интересно другое: прочие персонажи помогают ему в его планах, к которым он вообще не имеет никакого отношения. Саурон не хотел в Средиземье, но его уговаривают и привозят. Адар, бывший эльф, ненавидел Саурона, но сделал идеальное царство для него. Эльфы узнали, что начали делать Кольца по замыслу Саурона, но всё равно продолжили, даже не задумываясь о возможных последствиях. Есть поговорка: «С такими друзьями и враги не нужны». Она подходит к ситуации идеально.



При этом Саурон ещё и показан настолько красавчиком-очаровашкой (каким и должен был быть до выковки Единого Кольца и гибели Нуменора), что все прочие персонажи начинают на его фоне выглядеть злодеями. Галадриэль настолько мстительна, что готова устроить расе геноцид, гномы настолько жадные, что не хотят делиться новым металлом, хотя его ценность как раз усиливается благодаря торговле, Гендальф — ходячая катастрофа, пускай и полезная, ну а Гиль-Галад столь неразумен, что заставляет перематывать сцены со своим участием. Ах да, есть ещё какие-то беженцы из Мордора и истеричная королева Нуменора… кому-то они интересны?



Вот заговоры Ар-Фаразона и освободительная война Адара — другое дело. Политические интриги (с вкраплением инцеста в будущем), как показывает «Игра престолов», — это то, что нравится зрителям, если фэнтези-сериал не может предложить толковый экшен. Но увы, заговоры ограничиваются тремя короткими сценами, которые можно даже не заметить на общем фоне, а захват Мордора Адаром, очевидно, ни к чему не приведёт — вся слава достанется Саурону.



То есть интересные злодеи либо слиты, либо выведены на задний план, либо вообще показаны не как злодеи. Добро здесь с такими кулаками, что оставляет за собой лишь пепелище, и всякие главенствующие тёмные силы на их фоне выглядят как весенние цветочки на летнем залитом солнцем лугу. Авторы точно хотели, чтобы зритель болел за Галадриэль, а не за Саурона? Тогда они так сели в лужу, что вода сомкнулась у них над головой.



Последний совет



Компания Amazon подсунула наследникам Толкина контракт на 50 часов контента, но делать его достойным творчества профессора никто не обещал. Когда решают деньги, то на потенциального зрителя становиться плевать — он оплачивает подписку на сервис с банком контента и доставкой товаров, а не просмотр конкретного сериала. В таком случае всё определяет количество, а не качество. Вам стало скучно? Вам кажется, что над любимой вселенной надругались? Вам кажется, что вас просто используют? Извините, товар обратно не принимается, не забудьте заказать новые AirPods, а сериал досмотрите потом.



Сложно сказать, насколько студия довольна своим творением. Если измерять успех по хайпу, количеству мемов и обзоров на YouTube, то да, сериал имеет колоссальный успех. Нравится или нет он зрителям при таком подходе — дело десятое и малозначительное. Сюжет по-прежнему будут писать бездари, растягивая все возможные моменты, чтобы увеличить количество минут, но не добавляя никакого интереса. Вряд ли поклонники отвалятся от сериала на втором сезоне — «Властелин колец» есть «Властелин колец». Но никаких подвижек в сторону интересного и логичного развития сюжета не будет — это уже практически факт.



Если вы ещё не смотрели сериал — не смотрите. Если вы поклонник Толкина — не рискуйте. А если посмотрели и надеетесь на чудо, бросьте надежды в пламя. У нас реальность, а не сказка, и чудес не сыскать даже с волшебным фиалом из Лотлориена.

