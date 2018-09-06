Дела семейные (3-й сезон)

Вызвать симпатию к негативному персонажу довольно просто. Можно, например, раскрыть стороны его личности, демонстрирующие наличие остатков человечности. Либо обрушить на голову негодяя великие страдания, заставив сердце зрителя смягчиться. Способов немало, и не на последнем месте столкновение с ещё большим злом. На фоне остальных персонажей-отморозков главные герои со своими скверными характерами и порой откровенно мудацкими поступками выглядят чуть ли не тимуровцами.



В этом году друзья решают свои проблемы, заставляя вселенную ждать, пока их руки дойдут до исполнения божьего замысла. Могущественные силы продолжают вершить судьбы мира, но теперь глобальные события происходят на фоне семейных разборок Джесси, а не наоборот. Смена акцентов идёт сериалу на пользу: всерьёз воспринимать можно только то, что касается самих героев, весь окружающий мир окончательно превратился в гротеск. Бесконечные клоны Хамперду, необъятный всеядный Всеотец, войска SS из сотрудников закусочной, Бог-байкер в латексном костюме — вся эта чушь, несомненно, прекрасна и хорошо иллюстрирует сошедший с ума мир, но надоела бы через пару эпизодов, если бы не крепкая драматическая составляющая.



С героями, как обычно, всё хорошо, за исключением некоторых неровных моментов, которые хоть и не противоречат их характерам, немного раздражают. Пока Джесси ищет способ грохнуть бабулю, дабы освободиться и отомстить за родителей и просранное детство, легко быть на его стороне и всячески желать успеха. А когда он заикается о своей великой миссии, то превращается в переполненного пафосом придурка, который сам толком не знает, чего хочет, и бесит даже самого Господа.

Тюлип, кидающая предъявы Богу или Кэссиди, рассуждающему о том, как плохо быть неуязвимой нестареющей тварью, выглядит странно. Не преступнице с садистскими наклонностями сетовать на поведение других. А нытьё Кэссиди говорит лишь о его скудоумии, которое, впрочем, ни для кого не тайна. Ему не приходится жить постоянной охотой, страдая от жажды крови, как вампирам в других сеттингах, а потеря вкуса к жизни случается с упоротыми гедонистами, для которых кроме бухла и секса ничего не существует. Но моментов, вызывающих желание дать персонажу в морду, мало, большую часть времени героев хочется любить.



У Тюлип осталось куда меньше закидонов, чем было в начале пути, и она наконец-то крутая не потому, что так сказал сценарист, а потому что ведёт себя круто. В этом сезоне она никому ничего не доказывает, а просто занимается своими делами как умеет. Есть линия с родовым проклятьем и небольшие загоны на тему «О’Хара всё портят», но этому уделяется слишком мало внимания, чтобы оно начинало раздражать.



Кэссиди всё тот же неприкаянный забулдыга, умудрившийся не растерять моральные ориентиры. Есть в нём что-то от Джа-Джа Бинкса и Чувака из «Большого Лебовски» одновременно — недаром же он так ненавидит этот фильм. А вот его сюжетная линия сама по себе довольно скучна, все сцены вытягивают харизма и нестандартное поведение персонажа. Вампирская гомосятина интересна лишь людям со специфическими вкусами, а поедание себе подобных после первого шока вызывает разочарование. Экспансия кровососов, оказавшаяся фейком, звучит куда интереснее, чем то, что получилось в итоге.



Благодаря многочисленным флэшбэкам становится ясно, как Джесси стал тем, кем является, и почему ведёт себя так противоречиво. Человек, выросший с сильнейшим внутренним конфликтом, не может вести себя иначе, вот и мечется главный герой между добром и злом, оставаясь всё тем же мальчишкой, скучающим по маме и папе. Остаётся надеяться, что свершённая месть хоть как-то облегчит его душу, если это вообще возможно.



Отсутствие хороших людей сериал компенсирует широким выбором плохих: их тут много, и они местами могут вызывать сочувствие. Все, кроме бабули: старую ведьму не жаль ни во время её кошмаров, ни при финальной расправе. Любовник Кэссиди уныл и ничего кроме омерзения не вызывает. Всеотца и Старра вообще трудно воспринимать всерьёз. Гитлер проявит себя лишь в следующем году, а кровожадную тварь, питающуюся чужими душами, чтобы продлить своё никчёмное существование, действительно можно ненавидеть и искренне наслаждаться её страданиями в финале сезона. Зато Сатана буквально влюбляет в себя. Он словно понимает, в каком абсурдном мире находится, давно с этим смирился и просто веселится. Жаль только, что ему уделено мало внимания, и на его воскрешение в четвёртом сезоне рассчитывать не приходится.



В «Проповеднике» стиль всегда превалирует над содержанием. Не всегда важно, что именно происходит в сериале, упор делается в первую очередь на то, как это смотрится. Пусть это будет хорошо поставленная рукопашная схватка, либо барахтанье на полу среди кишок — смотреться это будет неизменно круто.