Джентльмены на сдачу (Эпизод 1)

Возможно, для некоторых зрителей помоложе станет откровением тот факт, что Сильвестр Сталлоне первые шаги к мировой известности сделал в драматическом амплуа. Историю о написании и продаже сценария «Рокки» о боксёре-неудачнике, получившем шанс сразиться с чемпионом, знает любой, кто интересовался биографией лицедея. Но тот факт, что образ Джона Рэмбо, чьё имя стало нарицательным, появился не в ура-патриотическом боевике, а в серьёзной драме о ветеране с ПСТР, теряется на фоне дальнейшей эксплуатации героического солдафона. Добавьте к списку фильм «Полицейские», ради которого Слай набрал 20 кг для достоверности, — и перед вами действительно актёр, а не модельной внешности спортсмен, поигрывающий мускулами на камеру.



Поэтому, когда стало известно, что Сталлоне готовит новый криминальный сериал вместе со сценаристами Теренсом Уинтером, приложившим руку к культовому «Клану Сопрано», и Тейлором Шериданом, отметившимся рядом великолепных боевиков и сериалов, оптимизм в отношении проекта выглядит понятным. Толковый актёр и люди, умеющие в преступные разборки, — что ещё нужно для счастья поклонникам бытописания мелких уголовников и матёрых мафиози?



История начинается, когда главный герой Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал выходит из тюрьмы. За решёткой он провёл 25 лет, покрывая собственного босса и его преступную империю. Однако по выходу протагонист с прискорбием узнаёт, что за прошедшее время изменился не только мир снаружи, но и дела внутри семьи. Преданному капо нет места в отлаженном подпольном бизнесе, а для коллег по опасному ремеслу он стал обузой. Не такой, чтобы примерить цементные штиблеты на берегу залива, но достаточной, чтобы отправиться подальше.



Этим «подальше» становится город Талса в штате Оклахома, где герою велено создать плацдарм для расширения бизнеса. Хоть Талса уступает по населению только столице штата, для жителя Нью-Йорка это форменное захолустье. Разумеется, Генералу командировка не по нраву, но он не показывает вида. Отправившись по адресу, матёрый гангстер принимается наводить свои порядки, с ходу подминая под себя мелких хипповатых торговцев.



Начало первого эпизода наводит на мысль, что сериал окажется в духе вышеупомянутого «Клана Сопрано»: серьёзные дяди итало-американского происхождения решают важные дела полунамёками вдали от посторонних глаз и ушей, пока менее серьёзные, но более борзые солдаты выполняют тяжёлую работу по воплощению приказов в жизнь. В пользу этого предположения можно привести сцену встречи Манфреди с бывшими подельниками, вместо бурного празднества приглашающими на беседу с недоверчивыми телохранителями на подхвате.



Однако настроение меняется, стоит герою прибыть в Талсу. Здесь повествование играет на ярком контрасте между пожилым мастодонтом, джентльменом удачи старой школы, и новым миром, полным толерантности, нетерпимости к нетерпимости и патологической аллергии на психологический дискомфорт. Разница менталитетов представителей разных поколений выводится на откровенно комические высоты: в аэропорту религиозная активистка брызжет на Генерала святой водой за сквернословие, а сам он, не доехав до отеля, настойчиво предлагает хипповатым укуркам, фарцующим медицинской марихуаной, «крышу». В этом и кроется главный конфликт и движитель истории: воплощённая маскулинность в возрасте принимается тормошить сонную провинцию. Манфреди — человек старой закалки: все вопросы он предпочитает решать быстро и сразу, слова и угрозы тут же подкрепляет отработанным ударом в челюсть, а подкатывающих к нему дамочек ведёт не в модное караоке, а в стриптиз-клуб.



Комедийную направленность подчёркивают и коллеги Сталлоне по съёмочной площадке: Мартин Старр, сыгравший торговца целебной шмалью, засветился в ситкоме «Силиконовая долина», а Андреа Сэвадж, потенциальный любовный интерес протагониста, засветилась в «Эпизодах» и «Американской семейке». Несмотря на то, что жанр комедии не указан в исходных данных, избавиться от стойкого амбре не удаётся — ближайшим аналогом, пожалуй, можно назвать другое детище Шеридана, фильм «Любой ценой» 2016 года с Джеффом Бриджесом, Крисом Пайном и Беном Фостером. Номинированная на несколько «Оскаров» картина (в том числе за сценарий), строится буквально на тех же базовых принципах, что и «Король Талсы» — суровые, немногословные ребята в пустынном краю занимаются незаконной деятельностью, разруливая всевозможные ситуации с умеренной дозой цинизма, перерастающего в специфический юмор.



Сохранится ли выбранный стиль в дальнейших эпизодах? Сложно сказать, но зная творчество Шеридана, легко предположить, что хуже не станет. Вдобавок этот сценарист не стесняется добавить скупой мужской драмы, когда нужно, поэтому не факт, что ситуация не обострится, а все персонажи доживут до финальных титров. И это, надо признать, интригует.