Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 200: За следующие 200!

Встречайте юбилейный выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“»! Ради него мы не поленились, собрались вместе и выпили записали всё на камеру. На ваших экранах подкаст в аудиоформате (в том числе и оригинальная запись без улучшений), а видео эпического размаха появится чуть позже.



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4 92% 46 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $1117 из $1200 Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все цели Поддержать Содержание 00:02:09 — Патрик Уилсон станет злым братом Аквамена 00:06:53 — За рейтинг R Хью Джекман заплатит размером пениса 00:16:56 — Режиссёр «Кредо убийцы» хочет сиквел в сеттинге Америки 50-х годов 00:22:10 — Сигурни Уивер не уверена, что «Аватар 2» выйдет в декабре 2018 года 00:23:37 — Дэвид Эйр снимет фильм про готэмских злодеек 00:27:40 — Харрисон Форд зарядил в морду Райану Гослингу 00:29:57 — «Форсаж 8» уже ставит рекорды 00:34:06 — Трейлер «Дюнкерка» — типичный Нолан 00:37:11 — «Газпром-Медиа Холдинг» открыла новую киностудию 00:38:52 — «Годзилла 2» и «Тихоокеанский рубеж 2» поменяли названия 00:41:33 — Причины мести Стервеллы Де Виль 00:43:07 — Новый фильм Роланда Эммериха и теория струн 00:47:58 — «Трансформеры 5» заставят нас думать! 00:48:33 — Падение «Геошторма» с Джерардом Батлером 00:51:59 — Трейлеры: «Джон Уик 2» и «Бегущий по лезвию 2049» 00:53:22 — Отвечаем на вопросы читателей 01:21:57 — История о компании, которая занимается ничем 01:24:36 — «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (обсуждение со спойлерами) 01:41:04 — Коротко о «Пассажирах» 01:42:43 — Благодарим наших спонсоров 01:45:47 — Евгений об игре Batman: The Telltale Series Скачивание Аудио 153,4 Мб Поделиться









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