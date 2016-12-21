Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 200: За следующие 200!

Встречайте юбилейный выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“»! Ради него мы не поленились, собрались вместе и
выпили записали всё на камеру. На ваших экранах подкаст в аудиоформате (в том числе и оригинальная запись без улучшений), а видео эпического размаха появится чуть позже.
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Содержание
|00:02:09 —
|Патрик Уилсон станет злым братом Аквамена
|00:06:53 —
|За рейтинг R Хью Джекман заплатит размером пениса
|00:16:56 —
|Режиссёр «Кредо убийцы» хочет сиквел в сеттинге Америки 50-х годов
|00:22:10 —
|Сигурни Уивер не уверена, что «Аватар 2» выйдет в декабре 2018 года
|00:23:37 —
|Дэвид Эйр снимет фильм про готэмских злодеек
|00:27:40 —
|Харрисон Форд зарядил в морду Райану Гослингу
|00:29:57 —
|«Форсаж 8» уже ставит рекорды
|00:34:06 —
|Трейлер «Дюнкерка» — типичный Нолан
|00:37:11 —
|«Газпром-Медиа Холдинг» открыла новую киностудию
|00:38:52 —
|«Годзилла 2» и «Тихоокеанский рубеж 2» поменяли названия
|00:41:33 —
|Причины мести Стервеллы Де Виль
|00:43:07 —
|Новый фильм Роланда Эммериха и теория струн
|00:47:58 —
|«Трансформеры 5» заставят нас думать!
|00:48:33 —
|Падение «Геошторма» с Джерардом Батлером
|00:51:59 —
|Трейлеры: «Джон Уик 2» и «Бегущий по лезвию 2049»
|00:53:22 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:21:57 —
|История о компании, которая занимается ничем
|01:24:36 —
|«Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (обсуждение со спойлерами)
|01:41:04 —
|Коротко о «Пассажирах»
|01:42:43 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:45:47 —
|Евгений об игре Batman: The Telltale Series
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