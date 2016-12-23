CG-мультфильм «Обитель зла: Вендетта» обзавёлся новым трейлером.

Свято место пусто не бывает: стоило Вескеру отправиться на тот свет, как Амбрелла перешла под контроль другого маниакального товарища с жаждой власти. Разве что новый злодей оказался достаточно умён, чтобы сперва научить зомби отличать своих от чужих, и только потом использовать их в качестве оружия.

Противостоять заместителю Вескера и его разношёрстной команде наёмников и монстров будут будут мастера превращения хорроров в весёлые пострелушки: Крис Рэдфилд и Леон Кеннеди. Японский релиз новинки состоится 27 мая 2017 года, а вот когда фильм экспортируют на Запад пока не ясно.