 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 200: За следующие 200! «Бегущий по лезвию 2049» — тизер-трейлер Новые сериалы 19–25 декабря Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» «Призрак в доспехах» — международный трейлер
ИГРЫ
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:
4

«Обитель зла: Вендетта» демонстрирует замену Вескеру

CG-мультфильм «Обитель зла: Вендетта» обзавёлся новым трейлером.

Свято место пусто не бывает: стоило Вескеру отправиться на тот свет, как Амбрелла перешла под контроль другого маниакального товарища с жаждой власти. Разве что новый злодей оказался достаточно умён, чтобы сперва научить зомби отличать своих от чужих, и только потом использовать их в качестве оружия.

Противостоять заместителю Вескера и его разношёрстной команде наёмников и монстров будут будут мастера превращения хорроров в весёлые пострелушки: Крис Рэдфилд и Леон Кеннеди. Японский релиз новинки состоится 27 мая 2017 года, а вот когда фильм экспортируют на Запад пока не ясно.

 
 
4 Обсудить
Темы
 
Видео Обитель зла: Вендетта (Biohazard: Vendetta)

Похожие материалы

 
Новый CG-фильм по «Обители зла» и реклама мотоциклов

Тоже интересно

 
Кино Отрывок из фильма «Форсаж-7»
 
Кино Рецензия на фильм «Бёрдмэн»
 
Кино И не стало десяти негритят
 
Кино Что не так с Pixar
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 36
 
Сериалы Отрывок из второго сезона сериала «Сорвиголова»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil: Vendetta - Capcom представила трейлер нового анимационного фильма с Леоном, Крисом и Ребеккой Слух: Создатель Dark Souls Хидетака Миядзаки создает новую игру в сотрудничестве с культовым мангакой Официально: Утада Хикару пишет песню для Kingdom Hearts III Square Enix анонсировала конференцию по случаю 30-летия Final Fantasy Valve устроила новогоднюю распродажу Steam Controller и Steam Link в России
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика