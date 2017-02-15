Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 210: Страпон-вертолёт

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Содержание
|00:00:59 —
|Нужна ли нам «Война миров Z 2»
|00:09:01 —
|Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг снимут пародию на «Звёздные войны»
|00:12:21 —
|Ещё один фильм про вампиров
|00:19:12 —
|Очередной «Хэллоуин» находится в руках авторов «Храбрых перцем»
|00:25:03 —
|Перезапуск «Джея и молчаливого Боба»
|00:32:39 —
|Трейлер «Секретного агента»
|00:34:05 —
|Тэнди Ньютон — любовный интерес молодого Хана Соло
|00:38:16 —
|Первые кадры со съёмок «Мстителей: Войны бесконечности»
|00:50:32 —
|Мэтт Ривз стал главным кандидатом на пост режиссёра «Бэтмена»
|01:02:36 —
|Новый фильм-катастрофа от Брэда Пейтона
|01:05:57 —
|100-процентное одобрение «Стражей галактики 2»
|01:09:54 —
|Трейлер «Призрака в доспехах»
|01:10:37 —
|Джемма Артентон и Ева Грин продменострируют романтические отношенния на большом экране
|01:12:53 —
|Режиссёр «Джона Уика 2» не прочь снять «Бонда»
|01:14:25 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:37:35 —
|«Джон Уик 2» (обсуждение со спойлерами)
|01:52:13 —
|«Лего Фильм: Бэтмен» (обсуждение)
|02:03:00 —
|Коротко о фильме «Гуляй, Вася!»
|02:08:04 —
|На IMDb отключили комментарии
|02:13:18 —
|Благодарим наших спонсоров
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