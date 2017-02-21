После слегка скомканной сетевой премьеры короткометражный фильм «Майор Гром» смотреть можно во всей, понимаешь, красе.

Снятый по мотивам одноимённого комикса издательства BUBBLE фильм рассказывает о майоре Игоре Громе, опытном следователе из Санкт-Петербурга, непримиримом борце с преступностью. Идеальный полицейский, он известен своими пробивным характером, неимоверной силой, пытливым умом и неподкупностью.

На отделение банка нападает банда в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Служба охраны бессильна… и только Майор Гром, который зашёл в банк по чистой случайности, может остановить это дерзкое ограбление.

Смотреть (абсолютно бесплатно) «Майора Грома», можно прямо здесь, а скачать (тоже бесплатно) — если нажать на стрелку в левом нижнем углу плеера: