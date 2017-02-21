«Сосед по комнате» — авторы

Спин-офф короткометражного анимационного сериала «Одна комната» «Сосед по комнате» (Room Mate) про трёх парней, проживающих, собственно, в одной комнате, получил дату выхода (12 апреля) и авторский состав (который особо и не поменялся).
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Авторы
|Автор оригинальной истории
|Эйдзи Мано
|«Одна комната»
|Сценарист
|Аосе Щимои
|«Одна комната»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Хидари
|«Сасами-сан не старается», «Фрактал»
|Дизайнер персонажей
|Чисато Наката
|Композитор
|Томохиро Ямада
|«Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
|Студия
|Typhoon Graphics