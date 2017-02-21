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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Сосед по комнате» — авторы

Спин-офф короткометражного анимационного сериала «Одна комната» «Сосед по комнате» (Room Mate) про трёх парней, проживающих, собственно, в одной комнате, получил дату выхода (12 апреля) и авторский состав (который особо и не поменялся).

Авторы
Автор оригинальной истории Эйдзи Мано «Одна комната»
Сценарист Аосе Щимои «Одна комната»
Автор оригинального дизайна персонажей Хидари «Сасами-сан не старается», «Фрактал»
Дизайнер персонажей Чисато Наката
Композитор Томохиро Ямада «Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
Студия Typhoon Graphics
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Сосед по комнате (Room Mate)
 18 ноября 2016 годаАнонс аниме «Одна комната» и его спин-оффа «Сосед по комнате»
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Анонс аниме «Одна комната» и его спин-оффа «Сосед по комнате»

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