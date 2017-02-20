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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Бояна Новакович сыграет в криминальной драме «Инстинкт» от CBS

Бояна Новакович («Бесстыдники», «Мир Дикого Запада») составит компанию Алану Каммингу («Хорошая жена»), сыграв главную женскую роль в пилотном эпизоде криминальной драмы «Инстинкт» от телеканала CBS.

Многосерийная драма, ранее заявленная под названием «Инстинкт убийцы», а до этого — «Доктор Смерть», расскажет об оперативнике ЦРУ в отставке Дилане (Камминг). Его новая тихая жизнь профессора и талантливого писателя рушится, когда один из лучших детективов нью-йоркской полиции Лиззи в исполнении Бояны Новакович обращается к нему за помощью в поимке беглого серийного убийцы.

В основу сценария за авторством Майкла Рауча («Пациент всегда прав») ляжет недавно опубликованный роман Джеймса Паттерсона «Доктор Смерть». Автор литературного первоисточника и сценарист выступают также исполнительными продюсерами проекта наравне с Каммингом, Алексом Куртцманом («Сонная Лощина», «Звёздный путь: Дискавери»), Хизер Кадин, Леопольдо Гоутом и Биллом Робинсоном. Производственный процесс на контроле у CBS Television Studios.

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