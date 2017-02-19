Новые сериалы 20–26 февраля

Сезон 5

A&E

Сериал является предысторией фильма Хичкока, но его действие перенесено в наши дни. После смерти мужа Норма Бейтс переезжает со своим сыном-подростком Норманом в тихий городок под названием Уайт Пайн Бэй в Орегоне, где она покупает небольшой мотель и дом, ранее принадлежавший семье Саммерс.