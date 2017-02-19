Новые сериалы 20–26 февраля

Сериальная неделя ограничится всего двумя премьерами: телеканал NBC представит спин-офф «Чёрного списка», а потоковый сервис Amazon опубликует полный первый сезон комедийного триллера «Патриот». Вдобавок несколько сериалов покинут программную сетку.
Понедельник, 20 февраля
драма, триллер
В ролях Вера Фармига, Фредди Хаймор, Макс Тириот, Оливия Кук, Нестор Карбонелл, Никола Пельтц
Создатель Карлтон Кьюз, Керри Эрин, Энтони Киприано
Сериал является предысторией фильма Хичкока, но его действие перенесено в наши дни. После смерти мужа Норма Бейтс переезжает со своим сыном-подростком Норманом в тихий городок под названием Уайт Пайн Бэй в Орегоне, где она покупает небольшой мотель и дом, ранее принадлежавший семье Саммерс.
приключения, боевик, научная фантастика
В ролях Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Мальколим Барретт, Горан Вишнич, Патерсон Джозеф, Сакина Джеффри
Создатель Эрик Крипке, Шон Райан
Шестнадцатый эпизод The Red Scare станет заключительным для первого сезона фантастической драмы.
Вторник, 21 февраля
комедия
В ролях Джейсон Джонс, Натали Зиа, Эшли Герасимович, Лиам Кэрролл, Мэри Грилл, Даниэлла Пинеда
Создатель Джейсон Джонс, Саманта Би
Супруги с двумя детьми отправляются в долгое автомобильное путешествие до Флориды. Поначалу путешественники настроены оптимистично, предвкушая захватывающее приключение, однако их совместная поездка очень быстро превращается в сплошную череду злоключений.
Четверг, 23 февраля
боевик, драма, триллер
В ролях Райан Эгголд, Фамке Янссен, Эди Гатеги, Тони Сайпресс, Адриан Мартинес, Дэн Амбойер
Создатель Джон Бокенкамп
Спин-офф многосерийного психологического триллера «Чёрный список» повествует о деятельности секретной организации, которая помогает правительству в решении сложных проблем. Главой сверхэффективной команды является Сьюзен Хагрейв. Под её началом работают крутой оперативник Том Кин и не менее крутой наёмник Матиас Соломон. Сотрудничая с правительством, бывшие преступники надеются искупить грехи прошлого.
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
Третий сезон детективной драмы завершится сдвоенным эпизодом He Made a Terrible Mistake / Wes. В начале февраля телеканал ABC продлил сериал на четвёртый сезон.
Пятница, 24 февраля
комедия, триллер
В ролях Кёртвуд Смит, Майкл Чернус, Майкл Дорман, Терри О'Куинн
Создатель Стивен Конрад
Это история сложной жизни офицера разведки Джона Тэвнера, которому поручено предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, герой вынужден прибегнуть к опасному неофициальному прикрытию — менеджера среднего звена в трубопроводной компании на Среднем Западе. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и трудности работы под прикрытием провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию Тэвнера.