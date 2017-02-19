Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Пикник на обочине» — промо-ролик — слитое в сеть видео даёт некоторое представление о пилоте, не впечатлившем канал WGN America.
- «Касл-Рок» — тизер многосерийной антологии по романам Стивена Кинга — Hulu снимет ещё один сериал по произведениям короля ужасов.
- Телеканал FOX подарил сериалу «Люцифер» третий сезон — «адский» процедурал разжился двадцатью двумя свежими сериями.
- «В пустыне смерти» — промо-ролик и дата премьеры второго сезона — приключенческий боевик вернётся в эфир 19 марта.
- Премьера первого сезона сериала «Легион» улучшила свои рейтинги — первый эпизод пришёлся по душе любителям отложенного просмотра.
- Джессика Честейн меняет фильмы про космос на сериалы про космос — актриса спродюсирует проект о команде женщин-пилотов «Меркурий 13».
- Сара Шахи снимется в пилоте триллера о виртуальной реальности «Грёза» — убийственная Самин Шоу перебралась на канал NBC.
- Алекс Мераз сыграет главную роль в пилоте экранизации комикса «Скальпированный» — пилотный эпизод от WGN America наконец-то занялся набором каста.
- «Кремниевая долина» — тизер-трейлер четвёртого сезона — ребята из Pied Piper вернутся в эфир 23 апреля.
- Amazon превратит «Электрические сны Филипа К. Дика» в реальность — потоковый сервис готовит сериал-антологию по рассказам знаменитого фантаста.