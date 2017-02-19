Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Sniper Elite 4.
- Рецензия и отзывы на игру Disgaea 2 PC.
- Injustice 2 — трейлер героинь — с лицами всё ещё что-то не то.
- Path of Exile в 2017-м — пришла пора «Падения Ориата» — всего-то 6 дополнительных актов, подумаешь...
- NieR: Automata — показ геймплея — ждать осталось совсем недолго.
- Анонс кровавого экшена Redeemer — God of War без бюджета, зато со стрелковым оружием.
- Prey — час геймплея — System Shock Infinite.
- Mass Effect: Andromeda — рассказ о боевой системе — пистолеты, дробовики, автоматы и снайперки — фантазия авторов зашкаливает!
- Valve нашла замену Steam Greenlight — ей станут деньги.
- Сценарист Portal ушёл из Valve — лишь бы не ушёл с поста сценариста Psychonauts 2.
- Horizon: Zero Dawn — четыре трейлера — потому что даже игру, которую массы хотят купить, надо изо всех сил продавать.
- Детали первого сюжетного DLC к Mafia III — есть шанс, что оно окажется куда веселее основной игры. Скучнее-то особо некуда.
- Дата выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — ждём лета.