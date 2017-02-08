Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 209: Режиссёр — Дени Вильнёв

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Содержание
|00:02:34 —
|Бен Аффлек покинул пост режиссёра «Бэтмена»; кто займёт его место?
|00:20:02 —
|Финальный трейлер «Красавицы и Чудовища»
|00:20:25 —
|Что объединяет ремейк «Лица со шрамом» и «Маппетов»
|00:22:38 —
|Дени Вильнёв поставит экранизацию «Дюны»
|00:26:53 —
|Приквел «Джона Уика» в формате сериала
|00:29:03 —
|Новости кастинга: Николь Кидман и Джанго Фетт — возможные родители Аквамена; Мел Гибсон и Винс Вон сыграют грязных копов; Леонардо Дикаприо и «Чёрная рука»; Мел Гибсон будет папой Марка Уолберга
|00:35:13 —
|Киану Ривз отправится в Сибирь
|00:38:45 —
|Трейлеры: «Рейд: Пуля в голове», «Майор Гром»
|00:41:59 —
|Ролики с Суперкубка
|01:00:44 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:27:02 —
|«Тупые шутки» от Юрия, истории из жизни и Opershop
|01:35:21 —
|Свежее интервью Дмитрия Юрьевича
|01:39:23 —
|«Обитель зла: Последняя глава» (обсуждение)
|01:46:27 —
|Евгений и Юрий о сериалах «Американская история преступлений» и «Диета Санта-Клариты»
|01:51:25 —
|Юрий об «Основателе»
|01:53:30 —
|Евгений о «Последнем кандидате»
|01:55:18 —
|Захватывающий сюжет «Звонков»
|01:56:44 —
|Благодарим наших спонсоров
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