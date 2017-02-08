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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 209: Режиссёр — Дени Вильнёв

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Комментарии

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  • Adsumus
    +
    8 февраля 2017 года

    Еще не слушал, но одобряю.

  • CyberBOMB
    +–1
    8 февраля 2017 года

    В опершопе должны продаваться "Категорические увеличители пениса", "Правильные средства для облысения" и футболки с надписями "Тупое говно тупого говна", и "Сколько тебе лет", иначе я в нём смысла не вижу.

  • ДубЛичныйДом
    +
    8 февраля 2017 года

    Under the red hood херня-скучный ?

    Евгений, вы чего. Это одна из лучших полнометражек DC

    Хотя минутку, что там у недели Альтрона ? Медалька, ахуительно, мг, ну понятно.

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