«Майор Гром» — короткометражный фильм

После слегка скомканной сетевой премьеры короткометражный фильм по мотивам комиксов «Майор Гром» можно посмотреть во всей, понимаешь, красе.

Снятый по мотивам одноимённого комикса издательства BUBBLE фильм рассказывает о майоре Игоре Громе, опытном следователе из Санкт-Петербурга, непримиримом борце с преступностью. Идеальный полицейский, он известен своими пробивным характером, неимоверной силой, пытливым умом и неподкупностью.

На отделение банка нападает банда в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Служба охраны бессильна… и только Майор Гром, который зашёл в банк по чистой случайности, может остановить это дерзкое ограбление.