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«Конг: Остров черепа» — финальный трейлер

Ещё немножко и финальный трейлер фильма «Конг: Остров черепа» начал бы агрессивно рычать и колотить себя в грудь. Вот столько в нём заряженного экшена. Такое впечатление, что киношники слегка переживают за судьбу художественной картины — вываливать столько всего вкусного, когда премьера уже буквально за углом (9 марта 2017 года).

Новый трейлер «Конг: Остров черепа» прекрасно совмещает действие, юмор и огромную гориллу. Уважай и цени качественную работу создателей таких роликов! Правда, в этом случае им хватило превосходного исходного материала (очень хочется в это верить).

Команда разномастных учёных отправляется в рискованное путешествие на неисследованный остров в Тихом океане — столь же красивый, сколь и опасный, — не ведая, что они вторгаются во владения легендарного Конга.

 
 
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