«Боруто: Новое поколение Наруто» — авторы и сэйю

5 апреля 2017 года случится событие поистине историческое: легендарный бесконечный сёнен «Наруто: Ураганные хроники» (Naruto: Shippuuden) освободит свой таймслот... Освободит для приемника — сериала «Боруто: Новое поколение Наруто» (Boruto: Naruto Next Generations), повествующего о детях героев предыдущего аниме, то есть, по сути, являющегося прямым его продолжением. И это, пожалуй, всё, что мы хотим о нём знать. Но для интересующихся есть ещё авторы и сэйю, большинство из которых (сюрприз!) работали над прошлыми воплощениями франчайза «Наруто» (включая, кстати, полнометражку «Наруто: Боруто»).
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Сэйю
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|Боруто Узумаки
|Юуко Санпей
|Ёко Мачи в «Бокурано», Сейта в «Гинтаме»
|Сарада Учиха
|Кокоро Кикучи
|Фуса в «Мастере Мущи», Круппо в «Торико»
|Мицуки
|Рюичи Кидзима
|Зебрин в «Альдноа.Зеро: Продолжение», Сакаки Щидзиро в «Измерении W»
|Наруто Узумаки
|Дзюнко Такеучи
|Фабре в «Прочти или Умри», Дитер в «Монстре»
|Щикадаи Нара
|Кенщо Оно
|Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
|Чёчё Акимичи
|Рёко Щираищи
|Макарон в «Блистательном парке Амаги», Моримори Токугава в «Гинтаме»
|Инодзин Яманака
|Ацущи Абэ
|Тома Камидзё в «Индексе Волшебства», Моритака Мащиро в «Бакумане»
|Хината Узумаки
|Нана Мизуки
|Мисаки Кирихара в «Темнее Черного», Гнев в «Стальном Алхимике»
|Химавари Узумаки
|Саори Хаями
|Михо Азуки в «Бакумане», Саки Морими в «Восточном Эдеме»
|Щикамару Нара
|Щотаро Морикубо
|Норикуни Ивата в «Эксель Саге», Кодзи Макаино в «Бакумане»
|Щино Абураме
|Синдзи Кавада
|Ауро Боссард в «Атаке на Титана», Масамицу Сэки в «Бокурано»