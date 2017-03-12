«Боруто: Новое поколение Наруто» — авторы и сэйю

5 апреля 2017 года случится событие поистине историческое: легендарный бесконечный сёнен «Наруто: Ураганные хроники» (Naruto: Shippuuden) освободит свой таймслот... Освободит для приемника — сериала «Боруто: Новое поколение Наруто» (Boruto: Naruto Next Generations), повествующего о детях героев предыдущего аниме, то есть, по сути, являющегося прямым его продолжением. И это, пожалуй, всё, что мы хотим о нём знать. Но для интересующихся есть ещё авторы и сэйю, большинство из которых (сюрприз!) работали над прошлыми воплощениями франчайза «Наруто» (включая, кстати, полнометражку «Наруто: Боруто»).