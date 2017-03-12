 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 151: Но это не точно Новости аниме — лучшее за неделю Бенедикт Камбербэтч — актёр и продюсер мини-сериала от Showtime и Sky Atlantic Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике
1
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Боруто: Новое поколение Наруто» — авторы и сэйю
Постеры аниме «Боруто: Новое поколение Наруто»

5 апреля 2017 года случится событие поистине историческое: легендарный бесконечный сёнен «Наруто: Ураганные хроники» (Naruto: Shippuuden) освободит свой таймслот... Освободит для приемника — сериала «Боруто: Новое поколение Наруто» (Boruto: Naruto Next Generations), повествующего о детях героев предыдущего аниме, то есть, по сути, являющегося прямым его продолжением. И это, пожалуй, всё, что мы хотим о нём знать. Но для интересующихся есть ещё авторы и сэйю, большинство из которых (сюрприз!) работали над прошлыми воплощениями франчайза «Наруто» (включая, кстати, полнометражку «Наруто: Боруто»).

Авторы
Главный режиссёр Нориюки Абэ «Чёрный дворецкий: Книга цирка», «Наруто»
Режиссёр Хироюки Ямащита «Наруто: Боруто»
Сценарий Макото Уэзу «Убийца Акаме»
Дизайнер персонажей Тацуя Нищино «Наруто»
Композитор Ясухару Таканащи «Наруто»
Студия Studio Pierrot

Сэйю
Боруто Узумаки Юуко Санпей Ёко Мачи в «Бокурано», Сейта в «Гинтаме»
Сарада Учиха Кокоро Кикучи Фуса в «Мастере Мущи», Круппо в «Торико»
Мицуки Рюичи Кидзима Зебрин в «Альдноа.Зеро: Продолжение», Сакаки Щидзиро в «Измерении W»
Наруто Узумаки Дзюнко Такеучи Фабре в «Прочти или Умри», Дитер в «Монстре»
Щикадаи Нара Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
Чёчё Акимичи Рёко Щираищи Макарон в «Блистательном парке Амаги», Моримори Токугава в «Гинтаме»
Инодзин Яманака Ацущи Абэ Тома Камидзё в «Индексе Волшебства», Моритака Мащиро в «Бакумане»
Хината Узумаки Нана Мизуки Мисаки Кирихара в «Темнее Черного», Гнев в «Стальном Алхимике»
Химавари Узумаки Саори Хаями Михо Азуки в «Бакумане», Саки Морими в «Восточном Эдеме»
Щикамару Нара Щотаро Морикубо Норикуни Ивата в «Эксель Саге», Кодзи Макаино в «Бакумане»
Щино Абураме Синдзи Кавада Ауро Боссард в «Атаке на Титана», Масамицу Сэки в «Бокурано»
1 Обсудить
Темы
 
Боруто: Новое поколение Наруто (Boruto: Naruto Next Generations)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Страттон» — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Врождённый порок»
 
Кино Нетрадиционный звёздный путь Хикару Сулу
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 42
 
Кино PEZ-дец
 
Кино Второй трейлер и международный трейлер фильма «Багровый пик»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика